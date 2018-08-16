В сентябре сборная России по стрельбе выступит на чемпионате мира в Южной Корее, на котором будут разыграны порядка 40 процентов олимпийских лицензий. Однако подготовка к ключевому старту проходит на фоне скандалов с исключением ряда именитых спортсменов из системы отбора. «Советский спорт» разбирается в сложившейся ситуации.

Лояльность вместо результата

С 2004 года возглавляемый миллиардером Владимиром Лисиным Стрелковый Союз России не завоевал ни одной золотой олимпийской медали, хотя в стрельбе разыгрывается 15 комплектов наград. Президент федерации сосредоточил в своих руках все рычаги правления, назначил себя главным тренером по стендовой стрельбе и единолично принимает все кадровые решения. Однако если раньше посредственные результаты удавалось нивелировать хорошим пиаром, то сейчас скандалы с отстранением сильнейших спортсменов и тренеров стали делом обыденным.

В 2016 году в канун Олимпийских игр один из лучших стрелков из винтовки Назар Лугинец был выведен из состава сборной с формулировкой «за систематическое нарушение распорядка дня на сборе». Фактически это означало крест на олимпийских надеждах талантливого спортсмена. На самом же деле, по словам тренеров, спортсмен лишь однажды отпросился за территорию базы, но при этом ни о каких систематических нарушениях не было и речи.

В последующие два года закручивание гаек продолжилось. В апреле этого года был выведен из системы отбора самый титулованный действующий стрелок России Алексей Алипов, что объяснили «плохой физической формой» и «проблемами со здоровьем». Сразу после этого «больной и растренированный» спортсмен выбил 122 из 125 баллов на командном чемпионате России, выиграл Гран-при в Азербайджане и престижный международный турнир в Италии, а в его отсутствие некому было представить Россию на чемпионате Европы в трапе. По аналогичным причинам за последние два-три года за бортом сборной оказывались его супруга чемпионка Европы Юлия, многократный чемпион Европы в стрельбе из пистолета Леонид Екимов, чемпион мира Валерий Шомин и многие другие. Похоже, для президента федерации во главе угла давно стоит не результат, а личная лояльность.

«Алипов – слишком независимый, и с ним неудобно»

Повлиять на руководство ССР, являющуюся общественной организацией, не может ни Олимпийский комитет, ни министерство спорта, а с учетом реальных рычагов влияния господина Лисина и его высоких постов в международных структурах (он возглавляет Европейскую стрелковую конфедерацию, а в ноябре может стать и президентом Международной федерации спортивной стрельбы) противостоять ему для отдельных спортсменов и тренеров – все равно, что плевать против ветра.

«Началась такая практика не вчера, а довольно давно, – рассказывает олимпийский чемпион Михаил Неструев, который в свое время был вытеснен Лисиным из федерации сначала как спортсмен, а затем и как тренер. – У нас первое открытое противостояние началось в 2006 году, когда был отстранен практически весь тренерский штаб, либо создавались условия, при которых люди уходили сами. Новая команда отвечала лишь одному требованию руководства федерации – лояльность. После этого эта команда стала подбирать себе удобных спортсменов. Профессионалы же всегда были неудобны, потому что знают, что надо делать, без указаний руководства. Я в свое время был слишком независимым, поэтому сейчас понимаю Алипова, с которым им сложно работать».

База или тюрьма?

К чему привела такая политика сглаживания углов результаты показали совсем скоро. На Олимпиадах в Лондоне и Рио бросалось в глаза, насколько хуже наши спортсмены стреляют в финалах в сравнении с предварительными соревнованиями. Отсюда достаточное количество серебра и бронзы и отсутствие победителей, да и вообще лидеров, способных в решающий момент обуздать нервы и показать максимум. Но откуда взяться лидерам, если федерация контролирует каждый шаг спортсмена, как на зоне строгого режима.

«Разговоры о нарушении распорядка и дисциплины – для Лисина универсальная формулировка, – поясняет Неструев. – На мой взгляд, спортсмен – прежде всего, гражданин России, который помимо обязанностей, имеет права. Никакого контракта, в котором предписывается соблюдение определенного распорядка я никогда не видел. Выходя за территорию тренировочной базы, спортсмен ничего не нарушает, если он поддерживает спортивную форму, выполняет упражнения и спортивные нормативы. Но это же не тюрьма. Или за пределами ограды существуют какие-то проблемы. Лугинец поехал в свое свободное время к жене, когда у него умер отец, а против него применили самые жесткие санкции. Нельзя в XXI веке к людям относиться как к заключенным. У того же Алипова – семья, двое детей. Если что-то с ними случится, он не имеет право отлучиться домой? Я бы еще мог понять, если бы федерация компенсировала эти ограничения свободы деньгами. Мы, стрелки – не футболисты. Мы не можем нанять даже няню для ухода за детьми.

Другая причина снижение результатов – отсутствие соревновательной практики на высочайшем уровне. Спортсмен может показать в комфортных условиях сбора высокие результаты, но на соревнованиях другая атмосфера и необходимость показывать результат может сыграть злую шутку. А у нас, если спортсмен выступил в международных соревнованиях, не согласовав это с федерацией, то к нему применят санкции. Так за выступление в Германии Сергей Каменский получил предупреждение, а старший тренер Евгений Крайнов был уволен».

Что общего в стрельбе и в боксе, и дискриминация по возрасту

Сейчас отбор на чемпионат мира федерация проводит по четким критериям отбора – масштабным десятистраничным документам, где прописаны не только все условия, но и права и обязанности спортсменов. Однако спортивные результаты не являются единственным критерием. Помимо этого, состояние спортсменов постоянно оценивает комплексная-научная группа и уже были прецеденты, когда по их заключению спортсменов отстраняли от соревнований. Тренер Назара Лугинца, сам призер Олимпиады и заслуженный мастер спорта Евгений Алейников сомневается в квалификации этих специалистов.

«Мне кажется, что эта КНГ и создана для того, чтобы оправдывать любое решение руководства, – считает специалист. – Возьмите Леню Екимова, настоящего атлета, человека, который сплавляется по сибирским речкам, подтягивается несчитанное количество раз. Его физическую подготовку эти специалисты посчитали хуже, чем спортсмена, которые не бегает, не прыгает и тяжелее ложки ничего не держал. Любое заседание исполкома федерации – это театр одного актера. В свое время мне там отводили роль диссидента, единственного не согласного с генеральной линией. Когда я еще работал с юниорами, к нам приехали два таких «специалиста». Они оказались боксерами и говорят мне: «Вы знаете, у нас в боксе и у вас в стрельбе столько общего! Надо попадать в цель!» Когда в 2012 году после провала на Олимпиаде Лисин предложил мне стать главным тренером, я его в шутку спросил: «Владимир Сергеевич, а порулить дадите?» – «А я что буду делать?!» – последовал ответ.

Отбор на чемпионат мира завершится в августе по итогам чемпионата России в стендовой стрельбе, а в пулевой стрельбе состав команды уже определен. Большинство опальных спортсменов, скорее всего, поедет в Корею, ведь стране нужны олимпийские лицензии. Однако это вовсе не значит, что от неугодных не будут избавляться в дальнейшем. Тот же Алипов изначально поставлен в более сложное положение перед другими претендентами, так как в отношении спортсменов старше 40 лет федерация установила более жесткие отборочные нормативы. Это ли не дискриминация?

Самое главное – что защитить стрелков не сможет никто, кроме их самих. Одни боятся высказать свое мнение и потерять работу, другие надеются, что его это не коснется, а третьи просто уже отчаялись воевать с руководителем, для которого существуют всего два мнения – его и неправильное. Все это до боли знакомо тем, кто следил за происходящим в биатлоне в 2009-2014 годы, когда во главе федерации стоял другой олигарх Михаил Прохоров. Результаты деятельности его команды биатлон расхлебывает до сих пор. Амбиции Лисина не ограничиваются одной российской стрельбой. В будущем он мечтает возглавить международную федерацию и стать членом МОК. К каким последствиям это может привести, нам остается только гадать.