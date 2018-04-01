В одном из своих интервью игрок сборной России Олег Шатов сказал, что у футболистов «очень сложная работа, сравнить ее можно только с работой у станка». Интересно, какие сравнения должны подбирать шорт-трекисты сборной России. Вы только посмотрите на их календарь выступлений в 2018 году: чемпионат Европы в январе, Олимпиада в феврале, чемпионат мира в марте. Кажется, уже после мирового первенства в Канаде шорт-трекистов стоило отпустить на заслуженный отдых, но нет – 31 марта и 1 апреля в Санкт-Петербурге прошел чемпионат России, где выступили все топовые российские спортсмены.

И это были самые уставшие люди на планете, после победного финиша в эстафете бронзовый призер Олимпиады в Пхенчхане Семен Елистратов просто упал на лед и чуть ли не начал его целовать. Этот сезон длиною в жизнь наконец-то закончился. На чемпионате России он выиграл три золота и серебро, но, кажется, радовался не победам, а тому, что все наконец-то закончилось.

Оставался последний шаг – дать победное интервью. К чести Семена он справился отлично: много шутил и старался отвечать развернуто.

– Как вас выступалось на чемпионате России в ранге призёра Олимпиады?

– Это первый вопрос, на который я вообще не знаю, как ответить.

– Почему?

– Не знаю. Это соревнование, на котором я должен показать свой уровень. Он у меня высокий или низкий, вот и все. Я рад, что у меня что-то получилось. Но я безумно устал: единственное, что я сейчас хочу – увидеть свою любимую супругу и хорошо отдохнуть. Было очень тяжело: когда мы ехали эстафету, я в голове считал круги, когда это уже закончится. Про себя высчитывал: 35… 33… Когда финишировал в голове было – все, все закончилось.

– Несмотря на то, что чемпионат проходил в Петербурге, болели больше за вас.

– Спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать. Это всегда очень приятно, болельщикам я всегда благодарен.

– Вы же выиграли две медали чемпионата России, приятно закончить сезон так? Две же? – ошибся местный корреспондент.

– Да какая разница. Конечно, приятно. Но задача в этом сезоне совсем другая была. В целом, я, конечно, рад.

– Вам не кажется, что стоит отменить чемпионат России в олимпийский год?

– Это вопрос не ко мне, не моя компетенция. Не я организовываю соревнования. Я спортсмен, мне сказали – я выступаю и не задаю лишних вопросов.

– Подведите итоги сезона.

– Можно коротко?

– Давайте средней длины.

– Это было непросто. Я очень часто болел. Мне кажется, от моей иммунной системы ничего не осталось, я похудел на 9 кг. И я безумно благодарен тем людям, которые стоят за моей спиной и помогают мне. Я был готов целовать лед, так был рад, что сезон закончился.

– Какие планы на следующий сезон?

– Никаких. Мой главный план – увидеть мою супругу, я не видел ее три месяца и очень соскучился.

– Отдыхайте, Семен, – разрешили журналисты.

– Спасибо, – закончил спортсмен и убежал готовиться к отлету домой.

***

Ненамного бодрее выглядел Виктор Ан, взявший два золота на чемпионате России.

– Я очень устал. Сейчас поеду домой, будет отпуск, меня ждут жена и дочка. Мне было очень тяжело, когда МОК не пустил меня на Олимпиаду, но потом стало легче. Я немного покатался, потренировался, но на чемпионате мира не очень хорошо выступил.

– Когда определитесь со своим будущим?

– Пока не знаю. Думаю, что буду размышлять до июня, тогда точно решу, – вздохнул олимпийский чемпион Сочи.

Кажется, атмосферу всего чемпионата России легко можно понять по этим двум интервью наших лидеров. Закончился – и слава богу. Зачем нужно было мучить наших спортсменов этим стартом – большой вопрос. Хорошо, что все обошлись без травм. Сезон закончен. Спасибо, что живые.