«Советский спорт» уже писал о кошмарном графике мужской сборной России по шорт-треку.

Женская в этом смысле ничем не отличается: старты каждый месяц, а заключительный турнир сезона – чемпионат России. Лидер нашей сборной София Просвирнова на родном льду в Петербурге взяла два золота и одно серебро, а после турнира дала развернутое интервью.

«Сложно было собраться на чемпионат России»

– Хороший получился турнир, – начала усталая, но позитивная София. – Сложно было собраться на этот чемпионат России, но надо было. Тем более, что он домашний. Усталость накопилась приличная: чемпионат Европы и мира, Олимпиада. В общем, было тяжело. Но собрались и выступили. И успешно!

– Огромное количество стартов. Может, в олимпийский год какие-то турниры можно было и не проводить? Как вы думаете?

– Это очень тяжело, но практикуется каждый год. Просто надо приспособиться.

– У вас получилось?

– Ритм очень интенсивный, но справляемся! Сейчас нужен отдых, чтобы собраться с мыслями на новый сезон.

– Финал женской эстафеты на чемпионате России получился очень драматичный. Вы на финише понимали, что пришли первой?

– На 98 процентов я была уверена, что я первая. Постоянно практикуется вот эта нога на финише. И я понимаю, когда меня «вырезали», а когда нет. Понимала, что я первая.

– При передаче эстафеты у вас был очень серьезный запас, но соперница вас догнала.

– Всегда так: впереди ехать тяжелее, чем догонять. Но догнать и обогнать – это разные вещи. Самое главное, что в итоге мы впереди оказались.

– Поддержка трибун приятна?

– Да, очень! В этом сезоне еще не было такой поддержки нигде у нас. Приятно так закончить сезон.

«Довольна пятым местом на Олимпиаде»

– Вы довольны тем, как провели сезон?

– Думаю, что да. В целом, даже довольна тем, как провела Олимпиаду – 5 место на 500 метрах, это хороший результат. Можно было и выше, я способна на это, но все-таки шорт-трек – это еще немного и про везение. Кому-то попадаются тяжелые забеги, кому-то легкие. Все звезды должны совпасть: сложно предугадать, кто будет в финале.

– После Олимпиады сложно было перестроиться на другие старты?

– Наверное, не так сложно, если ты берешь медаль на Олимпиаде. У меня была мотивация на чемпионат мира, хотелось взять там медаль. Было тяжело, Олимпиада уже в первый день выжимает из тебя все.

– Что больше запомнится: Олимпиада или медаль на чемпионате мира?

– Примерно одинаково.

– Перед Сочи вы были самой юной и неопытной. Из-за того, что повзрослели, Олимпиада для вас была другая?

– Да, все было иначе. Мысли, ожидания – все было другое. Но атмосфера примерно одинаковая. Груз ответственности и переживаний в Корее был больше, чем в Сочи. Тогда от меня ничего не ждали, а в 2018 году я чувствовала, что от меня ждут результат. Но мы должны справляться с этим, иначе никак.

– Поразило, как после финиша своего не самого удачного забега вы вышли в эфир «Матч ТВ» и очень грамотно, четко и развернуто проанализировали всю вашу гонку. Четыре года общения с прессой вас, кажется, очень закалили.

– Да, я уже прошла через много интервью. Наверно, теперь уже знаю, что можно говорить, а что нет. Просто нужно больше внимания обращать на шорт-трек: стали забывать про наш вид спорта. После Сочи популярность упала.

– У нас так бывает: про многие виды вспоминают один раз в четыре года. Реально изменить ситуацию?

– Не знаю. Этим надо заниматься, а у нас нет для этого людей почему-то. Я всегда стараюсь быть открытой для общения. Может, это как-то поможет.

«Думала, когда уже эта Олимпиада закончится»

– Вы сказали, что все мысли сейчас об отдыхе. Куда планируете поехать? Как будете отпуск проводить?

– Пока не думала. У нас будет месяц отдыха. После такого сезона надо прийти в себя. Ничего не хочется, надо отвлечься и месяц пожить обычной жизнью (смеется). Буду разгребать дела в универе, а потом поеду куда-то отдыхать.

– После окончания Олимпиады выдохнули?

– Да, в какой-то момент на Олимпиаде я думала – поскорее бы это все уже закончилось. Очень тяжело было. Мы бежали на протяжении всех Игр, каждые два дня. Получается, надо быть в своей лучшей форме и боевой готовности. После двух стартов были мысли в голове – господи, когда это уже кончится все? Вроде бы сначала я приезжала на позитиве, вау-эффект. А когда начались забеги – начинаешь уставать от всех этих эмоций и толпы.

– А психологически как было? Из-за постоянных проверок и обвинений.

– Если честно, прессинга я не чувствовала. Всего один раз взяли кровь на допинг. Первые дни были странные: мы ходили в этой серой форме, никто не понимал откуда мы, не разговаривал с нами. Но чуть позже все поняли, кто мы. И все иностранцы общались с нами, как обычно.

– Женя Медведева уже после игр показала, что под шарфом на форме был спрятан российский флаг. Вы знали об этом?

– Конечно, все это знали. Если поднять шарф – это сразу заметно. Нам выдали две куртки: одну с шарфом, другую – без. Сказали брать две, вдруг бы нам разрешили на церемонии закрытия идти под нашим флагом. Но мы решили взять только одну – если бы нам разрешили, то мы бы просто оторвали шарф. Кстати, у нас на ботинках был флаг России – приходилось закрашивать его лаком для ногтей.