ЧТО ПРОИЗОШЛО?

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Дениса Освальда признала российских скелетонистов: Александра Третьякова, Елену Никитину, Ольгу Потылицыну и Марию Орлову виновными в нарушении антидопинговых правил.

Все спортсмены отстранены от участия в Олимпийских играх-2018, а их результаты Сочи-2014 аннулированы. Таким образом, Россия лишилась еще двух медалей – золота Третьякова и бронзы Никитиной.

Ранее комиссия Освальда вынесла аналогичное решение по шестерым российским лыжникам, в том числе Александру Легкову и Максиму Вылегжанину, которые принесли России три серебра и золото Сочи.

ЧТО ЭТОТ ОСВАЛЬД СЕБЕ ПОЗВОЛЯЕТ?

Освальд возглавляет независимую комиссию МОК, которая перепроверяет все допинг-пробы россиян, сданные во время Олимпиады в Сочи. При этом упор делается на спортсменах, которые фигурировали в докладе канадского юриста Ричарда Макларена. Изначальный список подозреваемых в манипуляциях с допинг-пробами состоял из 27 фамилий, но со временем увеличился до 35.

При этом стоит отметить, что в данных пробах нет запрещенных веществ. Главная причина подозрений – царапины на флаконах, которые квалифицируются, как следы вскрытия и прочие аномалии, такие как: наличие волокон ткани, повышенное содержание солей и т.д. Все подозрительные пробы с повреждениями приведены в приложении к докладу Макларена.

По сути, это единственный озвученный аргумент, на который опирается комиссия Освальда, когда выносит решения. По их мнению, следы вскрытия на флаконах с пробами подтверждают теорию Макларена о том, что российские спортсмены состояли в сговоре, а в нашей стране существует государственная система поддержки допинга.

У всех дисквалифицированных лыжников и скелетонистов на пробах были царапины.

ЧТО ТЕПЕРЬ С ОБЩИМ ЗАЧЕТОМ СОЧИ-2014?

Несмотря на то, что сборная России уже лишилась одной золотой, трех серебряных и двух бронзовых медалей, она по-прежнему сохраняет первое место в общем зачете Сочи-2014 за счет большего количества золотых медалей, чем у команды Норвегии.

БЫЛО

Страна Золото Серебро Бронза Всего 1. Россия 13 11 9 33 2. Норвегия 11 5 10 26 3. Канада 10 10 5 25

СТАЛО

Страна Золото Серебро Бронза Всего 1. Россия 12 8 7 27 2. Норвегия 11 6 12 29 3. Канада 10 10 5 25

ЧТО ГОВОРЯТ?

Министр спорта Павел Колобков:

– Мы с этим (решением) категорически не согласны. Дисциплинарная комиссия выносит решения, не предоставляя доказательной базы. Она делает выводы на показаниях одного человека, в отношении которого ведется уголовное расследование. Если комиссией заранее все определено, тогда не нужно тратить время и огласить решения по российским спортсменам. Уже очевидно, что они есть. Мы понимаем, что происходит. Делается все необходимое. Федерации и спортсмены получают всю возможную поддержку. Мы будем бороться за честь наших спортсменов. При вынесении решений не предоставляют содержательной части, т.е. доказательств, но и этого достаточно, чтобы подать апелляцию в CAS.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко:

– Адвокаты видят, информируют нас, что это не в правовом поле. Сложно это назвать процессом – идут одни обвинения, доводы спортсменов не принимаются в расчет. Думаю, все будут наказаны, это уже понятно. Но мы пойдем до конца, нет мотивированной части решений, на которую можно было бы подать апелляцию. Думаю, следующие обращения будут в арбитражный и общегражданские суды. Фактов нет и не будет, одни домысли, мы все решения оспорим. Это коллективная ответственность, и к чему это ведет – понятно.

Президент федерации бобслея России Александр Зубков:

– Федерация однозначно будет обращаться в Спортивный арбитражный суд. Все обвинения, которые предъявлены на сегодняшний день нашим скелетонистам, недоказуемы. Мы пойдем до конца. Если CAS не встанет на нашу сторону, то будем искать правду дальше.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Скорее всего, завтра аналогичные наказания (аннулирование результатов Сочи-2014 и пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх) будут вынесены по делам представителей бобслея, биатлона и конькобежного спорта.

В списках подозреваемых значатся фамилии биатлонисток Ольги Вилухиной и Яны Романовой, бобслеистов Александра Зубкова, Алексея Воеводы, Дмитрия Труненкова, Алексея Негодайло и Ольги Стульневой, а также конькобежцев Александра Румянцева и Ольги Фаткуллиной.

Таким образом, сборная России завтра может лишиться еще пяти медалей: двух золотых (бобслей) и трех серебряных (двух в биатлоне и одной в коньках).