Скелетонистка Елена Никитина в минувшие выходные в австрийском Иглсе сделала золотой дубль: стала чемпионкой Европы и победила на пятом этапе Кубка мира. Спортсменка рассказала об остановке в мире скелетона, об отстранении от Олимпиады и на какой позиции играла в футбольной команде.

ТРЕНЕРЫ ГОВОРИЛИ: «НАДО В АВСТРИИ ПОБЕЖДАТЬ»

– Рассчитывали на такое выступление в Иглсе?

– Знаете, рассчитывала. Тренерский штаб именно такую задачу и поставил. Тренеры настраивали: «Лена, надо в Австрии побеждать». Конечно, такая ответственность немного давила, но что делать.

– Откуда такая уверенность в своих силах?

– Все знают, что трасса в Иглсе для меня самая удобная. Отсюда была уверенность, что я проеду хорошо. Так и получилось.

– В чем удобство этой трассы?

– Она короче других. На таких коротких трассах важен быстрый старт. А у меня он достаточно быстрый.

– Как складывалась борьба?

– Да, особой борьбы не было. Я после первого заезда захватила лидерство, чем облегчила себе задачу. Во втором заезде оставалось только не ошибиться. А так как в зачет шел и этап Кубка мира, и в чемпионат Европы, то и получился золотой дубль.

– Представители некоторых стран, например, канадцы, латыши, написали письмо в международную федерацию, где потребовали отстранить россиян от чемпионата Европы и Кубка мира. Когда вы отправлялись в Иглс, знали об этом письме?

– Знали, там они любят такие вещи. А что делать? Такой у нас в скелетоне коллектив подобрался. Я имею в виду иностранцев, не наших ребят.

– Обстановку подробно описал ваш личный тренер Денис Алимов. Он сказал, что иностранцы в глаза нам улыбаются, а за спиной говорят гадости?

– Он все правильно сказал, 95 процентов всех спортсменов именно так себя и ведут. Только единицы нормально общаются, понимают, что здесь замешана политика.

– Такая недружелюбная атмосфера разве не давит на психику?

– Раньше все это переживала, но сейчас уже, можно сказать, не давит. За последние месяцы такая атмосфера нас закалила, уже на все это внимания не обращаю.

– Среди ваших главных конкуренток две немки – Жаклин Леллинг, Тина Херманн, канадки – Элизабет Ватье и Мирела Ранева. С ними какие отношения?

– Как раз с ними нормально общаемся. Это все лидеры мирового скелетона, относятся уважительно, никаких шепотков за спиной с их стороны нет. А вот те, кто ниже в таблице, ведут себя по-другому.

– На пьедестале принято поздравлять соперниц. Вас поздравили?

– Все пять человек, которых награждали, меня поздравили. Что говорят? Да ничего особенного: «Молодец, Лена! Поздравляю».

– Вне трассы с ними общаетесь?

– Никаких бесед не ведем. «Привет, пока» – на этом наше общение заканчивается.

– Иностранные журналисты после победы задавали неприятные вопросы?

– Ко мне никто из иностранных репортеров не подходил.

«НИКТО НЕ ОБЪЯСНЯЕТ, ЗА ЧТО НАС НАКАЗАЛИ»

– Комиссия МОК отстранила вас от участия в Олимпийских играх. Вы получили письмо с мотивировочной частью, где бы объяснялась причина наказания?

– Никаких писем мы не получали. Даже не понимаю, за что меня так наказали, ведь на моих пробах нет никаких царапин. Время идет, никто нам ничего не объясняет.

– Как в состоянии неопределенности можно продолжать тренироваться?

– А что нам остается? Продолжаем работать, готовимся к этапам Кубка мира.

– Вы обращались в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне?

– Да, мы отправили все необходимые документы. Но когда будут рассматривать мое дело, никто пока сказать не может. Однако очень надеемся, что до Олимпиады все это закончится.

– После решения МОК о допуске российских спортсменов под нейтральным флагом развернулась дискуссия – ехать или нет в Пхенчхан, пока ее не прекратил президент России. Вы к какой позиции склонялись?

– Обязательно ехать! Мы, русские спортсмены, должны доказать своим выступлением, что с нами поступили несправедливо.

– А как же быть с флагом и гимном?

– Я прочла в «Советском спорте» интервью саночника Романа Репилова. Он сказал, что если завоюет в Пхенчхане медаль, выйдет на пьедестал с наушниками, включит в телефоне российский гимн и будет слушать. Согласна с Ромой. Так и надо делать.

«В ФУТБОЛЕ БЫЛА ФОРВАРДОМ»

– Как в вашей жизни возник футбол, не самый популярный среди женщин вид спорта?

– Мой старший брат Иван очень любит футбол, ходил на тренировки. А поскольку родители его просили со мной гулять, Ваня брал меня с собой на тренировки. Он ставил коляску в сторонке, а сам тренировался. Я фактически выросла рядом с футбольным полем. А когда подросла, сама стала заниматься.

– На какой позиции играли?

– В нападении. Много голов забивала? Было дело, забивала.

– За какую футбольную команду болеете?

– Я выступаю за ЦСКА, соответственно, за армейцев и болею. Из иностранных? Нет, ни за кого не болею.

– ЦСКА недавно крупно проиграл «Спартаку» в дерби?

– Знаю, было дело. Но что делать, это спорт.

– Когда последний раз были на футболе?

– Я не люблю смотреть, мне нравится играть самой.

– Ваша футбольная карьера складывалась удачно, почему занялись скелетоном?

– Я начинала заниматься футболом у нас, в Крылатском, потом перешла в Чертаново, оттуда попала в сборную Москвы. Но однажды знакомый тренер попросил меня выступить на соревнованиях по скелетону. Мне понравилось, какое-то время совмещала тренировки, но потом пришлось выбирать.

– Вы начинали тренироваться на трассе в латвийской Сигулде, там же были первые падения, после этого долго испытывали страх. Как удалось его перебороть?

– Тренеры помогли, и, видимо, сказался спортивный характер: если уж перешла в другой вид спорта, надо идти до конца. Со временем страх ушел.

– Головой вперед по ледяному желобу – разве не жутко?

– Поначалу боялась, но давно уже это страх прошел.

– Читал, что вы так и не преодолели страх перед трассой в Сигулде?

– Раньше все в Сигулде тренировались, другого места не было. Но после того, как построили трассу в Сочи, мы больше в Сигулду не ездим. Не думаю, что страх перед этой трассой остался, все это было давно, в детстве.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Елена НИКИТИНА

Родилась 2 ноября 1992 года в г. Москве.

Тренер: Денис Алимов

Звание: Заслуженный мастер спорта

Достижения

Бронзовый призер чемпионата мира в личном первенстве (2016), серебряный призер чемпионата мира в смешанных командах (2016), чемпионка Европы (2013).

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ КУБКА МИРА-2017/18

1. Жаклин Леллинг (Германия) – 1002

2. Элизабет Ватье (Канада) – 966

3. Мирела Ранева (Канада) – 920

4. Тина Херманн (Германия) – 874

5. Лора Дес (Великобритания) – 848

6. Елена Никитина (Россия) – 842

...15. Юлия Канакина (Россия) – 444

...21. Рената Хузина (Россия) – 376

...28. Мария Орлова (Россия) – 152