Трегубов занял второе место на этапе Кубка мира в Уистлере
Российский скелетонист Никита Трегубов занял второе место на этапе Кубка мира в канадском Уистлере.
Победу одержал представитель Южной Кореи Юн Сунбин.
Напомним, в рамках того же этапа российский экипаж боба-четверки под управлением Александра Касьянова занял первое место.
Скелетон
Кубок мира
3-й этап
Уистлер, Канада
Мужчины
1. Юн Сунбин (Южная Корея) – 1.44,34
2. Никита Трегубов (Россия) – 0,75
3. Томасс Дукурс (Латвия) – 0,99...
6. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1,17...
24. Владислав Марченков (Россия)