Победу одержал представитель Южной Кореи Юн Сунбин.

Напомним, в рамках того же этапа российский экипаж боба-четверки под управлением Александра Касьянова занял первое место.

Скелетон

Кубок мира

3-й этап

Уистлер, Канада

Мужчины

1. Юн Сунбин (Южная Корея) – 1.44,34
2. Никита Трегубов (Россия) – 0,75
3. Томасс Дукурс (Латвия) – 0,99...
6. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1,17...
24. Владислав Марченков (Россия)

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