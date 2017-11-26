Российский скелетонист Никита Трегубов занял второе место на этапе Кубка мира в канадском Уистлере.

Победу одержал представитель Южной Кореи Юн Сунбин.

Напомним, в рамках того же этапа российский экипаж боба-четверки под управлением Александра Касьянова занял первое место.

Скелетон

Кубок мира

3-й этап

Уистлер, Канада

Мужчины

1. Юн Сунбин (Южная Корея) – 1.44,34

2. Никита Трегубов (Россия) – 0,75

3. Томасс Дукурс (Латвия) – 0,99...

6. Мартинс Дукурс (Латвия) – 1,17...

24. Владислав Марченков (Россия)