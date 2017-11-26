Пресс-служба Федерации бобслея и скелетона России (ФБСР) прокомментировала результаты третьего этапа Кубка мира по скелетону.

«Так и должно быть! Никита Трегубов, как в знаменитой песне, прожил за себя и за того парня – Александра Третьякова, который не смог выйти на дистанцию третьего этапа Кубка Мира в канадском Уистлере не по своей воле.

Трегубов занял второе место! Это первый для него подиум сезона. Ответа красноречивее невозможно и придумать.

Новоиспеченный фальшивый олимпийский чемпион из Латвии так бурно отмечал свою искусственную победу, что проворонил все на свете.

Он остался только шестым, провалив напрочь первую попытку. Во второй, правда, он несколько поправил дело. Из оглушительного, провал превратился в «просто провал», – говорится в сообщении федерации в сети Facebook.

Напомним, россиянин Александр Третьяков был лишен золотой олимпийской медали в Сочи-2014 по решению МОК.