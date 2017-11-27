Напомним, сегодня МОК объявил, что Чудинов, ставший на Олимпиаде 2014 года в Сочи пятым, признан виновным в нарушении антидопинговых правил, его результат на Играх-2014 аннулирован. Решение принято по результатам работы комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014. Сборная России лишилась 11 наград Игр в Сочи по итогам работы комиссии Освальда.

- По старой схеме идут. Перед тем как начать войну в Ираке, американец в ООН тряс пробирками, говорил на весь мир, что это биологическое оружие. Начали войну, всю страну разбомбили, а потом лет через пять-десять сказали, что это ошибка была, - сказал Чудинов. - Аналогичная ситуация и сейчас с этими Маклареном и Освальдом. Без доказательств на основании показаний какого-то одного человека, с которым я даже не знаком. Все проводилось без меня, что они там нашли? У меня нет ни царапин, ни соли.