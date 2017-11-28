Отметим, что также Алимова была лишена бронзы, которую она завоевала на Олимпиаде-2014 в Сочи.

"Идет холодный просчет со стороны МОК и комиссии Освальда, для нас ничего удивительного нет – все делается под копирку, под штамп. Мне кажется, что даже комиссия Освальда не сама принимает решения, а все делается третьими руками. Но мы понимаем, что идет большая политическая игра, и мы, к сожалению, в этом бессильны.

Хотелось бы, чтобы до Олимпиады в Корее мы получили вердикт, чтобы понимать, как дальше действовать в такой сложной ситуации. И сейчас ребятам сложно тренироваться. Мы держим прямую связь с адвокатами, которые говорят, что пока нет официальных бумаг от МОК. Я понимаю, что будут тянуть до последнего.

Елену Никитину отстранили, а она — просто чистейший человек, который даже боится иголки. И если ее обвиняют в применении допинга из-за того, что она быстро бегает — это непонятно. Тем более что на слушаниях в комиссии Освальда у нее не обнаружено ни царапин на банке, ни подмены проб. И даже сам Денис Освальд это признал и пожелал ей и Александру Третьякову удачи в соревнованиях. Но после того, как Елена выиграла этап Кубка мира, почему-то последовало письмо.

Мы вчера прилетели в Германию из Канады. Сейчас мы находимся в подвешенном состоянии, не понимаем, чего нам ожидать. Тем не менее мы продолжаем готовиться, и Александр с Леной проводят тренировки. И мы с большой надеждой ожидаем, что их допустят к участию в соревнованиях. Ведь со стороны комиссии Освальда претензий к ним нет.

Президент Международной федерации бобслея и скелетона Ферриани говорил нам: «Ребята, мы с вами, мы будем вас поддерживать, вы будете участниками всех этапов Кубка мира, пока идут разбирательства. А потом позвонил и сказал: "Извините, вы не допущены". Такое ощущение, что их там кто-то очень сильно "нагибает", — цитирует Алимова «Р-Спорт».

Также сообщается, что Международная федерация бобслея и скелетона запустит процесс пересмотра результатов отстраненных МОК спортсменов после получения мотивирочной части решения по их делам.