— Расскажите, с чего все началось?

— В декабре 2016 года МОК начал расследование против меня. Обвиняли в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи, - цитирует Третьякова RT. - В начале ноябре уже текущего года прошли слушания, по результатам которых МОК принял решение пожизненно отстранить меня от участия в Играх.

— Как вы восприняли вердикт МОК?

— Я был шокирован, но надежда все равно остается. Время уходит, и нужно делать все как можно быстрее.

— Где вы находились, когда узнали о своем отстранении?

— На этапе Кубка мира в Канаде. Через сутки Международная федерация бобслея и скелетона IBSF приняла идентичное решение.

— Почему, на ваш взгляд, с вами так обошлись?

— Комиссия МОК пока еще не опубликовала мотивировочную часть по моему делу. Можно только гадать, чем они руководствовались. У меня нет ответа, почему все так случилось. Я больше десяти лет выступаю за сборную России, все пробы отрицательные, а они принимают такое жесткое решение. У саночников отдельная федерация, а у бобслея и скелетона — своя. Я рад, что их организация адекватная и непредвзятая. У нас другая беда.