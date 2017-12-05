— Вам объяснили, в чем конкретно виноваты лично вы?

— Денис Освальд лично сказал нам, что в наших допинг-пробах не обнаружено никаких запрещенных препаратов, а на самих баночках не найдено царапин и иных следов вскрытия, которые позволили бы говорить о нашей вине, - цитирует Никитину RT. - Единственное, в чем нас обвинили, — это в якобы существовавшем сговоре с государством. Именно это стало поводом для вынесения столь жесткого решения со стороны МОК.

— Президент Международной федерации бобслея и скелетона Иво Ферриани после обнародования решения МОК на следующий же день наложил на вас временное отстранение. Вы были удивлены?

— Это выглядело странно. Мы были огорчены тем, что он дал нас в обиду. В связи с этим остается поблагодарить главу Федерации санного спорта немца Йозефа Фендта, в свою очередь выступившего против возможного отстранения сборной России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.

— Кто-то поддерживает вас в сложившейся ситуации?

— Если говорить о функционерах и сотрудниках IBSF, а также скелетонистах и бобслеистах, с которыми мы знакомы, то единицы. Мы узнали о том, что нас дисквалифицировали, перед тренировкой. И когда зашли в раздевалку, то увидели, как большинство соперников ликуют и поздравляют друг друга. Со стороны выглядело жутковато, но ничего страшного — станем сильнее, закалимся. Благо есть те, кто подходит и говорит: «Ребята, мы понимаем, что это политика». Видимо, не всем все-таки мозги промыли.