И российская команда, несмотря на все вердикты комиссии Освальда, стартует в сильнейшем составе!

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ МАЛОВАТО

"Антидопинговая комиссия FIS, прежде, чем действовать дальше, должна дождаться обоснования решений дисциплинарной комиссии МОК - с предоставлением подробных сведений с доказательствами. Расследования, проводившиеся FIS с декабря 2016 года и включавшие проверку предыдущих тестов, а также интервью с персоналом, не дали достаточных доказательств для открытия дел о нарушении антидопинговых правил".

Это сенсационное сообщение опубликовано сегодня на официальном сайте Международной федерации лыжных видов спорта, под крылом которой проходят соревнования по лыжным гонкам, горным лыжам, прыжкам с трамплина, двоеборью, сноуборду и фристайлу. Это больше трети из 15 видов спорта, входящих в программу Белых Олимпиад. И 50 комплектов наград из 102, которые будут разыграны в Пхенчхане!

Напомним, что комиссия МОК под руководством Дениса Освальда, основываясь на показаниях беглого экс-руководителя московской допинг-лаборатории Григория Родченкова, докладе другой комиссии, возглавляемой Ричардом Маклареном, и результатах собственных, дополнительных расследований, в ноябре пожизненно отстранила от Олимпиад и аннулировала результаты на Играх-2014 шести российских лыжников – Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Евгения Белова, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой и Юлии Ивановой, а также еще четырех российских скелетонистов. В результате Россия потеряла 6 из 33 медалей, завоеванных в Сочи. Плюс под угрозой аналогичного приговора сейчас находятся еще несколько призеров Сочи, включая двукратного чемпиона-2014 Александра Зубкова. Если «выгонят» и его, мы лишимся первого места в медальном зачете.

ВЫЛЕГЖАНИН И БЕЛОВ ПОБЕГУТ В ПЯТНИЦУ!

Однако сочинская Олимпиада вообще-то закончилась три с половиной года тому назад. И, при всем уважении к ее итогам (эмоции от того триумфа у болельщиков все равно уже никто не отнимет), сейчас главное - что будет дальше? Да, Легков с Вылегжаниным, видимо, не смогут выступить на Играх-2018 в Пхенчхане. Но кроме Игр есть масса других, вполне элитных соревнований, не так ли? Скелетонистка Елена Никитина, только что лишенная бронзы Сочи, на днях выиграла этап Кубка мира в Америке. А в пятницу утром в финской Руке на дистанцию квалификации спринта преспокойно уйдут два очень важных человека:

№68 - Максим Вылегжанин,

№72 - Евгений Белов.

Официально!

Это не самые близкие номера, и спринт - не совсем их дистанция. Однако дальше, уже с субботы, будут дистанции другие. Сдержанная (если не сказать отрицательная) реакция FIS на решения МОК – это категорически новый виток в данном противостоянии. Освальду с Родченковым как бы сказали: эй, вы, с вашими царапинами, а что вы вообще-то смогли доказать? Не «на коленке», а по-настоящему?..

Примеру FIS могут последовать и другие федерации. Например, бобслея со скелетоном, под началом которой успешно соревнуется Никитина. А уж с какой страстью ринется на трассу в пятницу лидер нашей лыжной сборной Сергей Устюгов, остается только гадать. Помнится, в прошлом сезоне, когда вся эта история уже началась, Устюгов растерзал всех соперников на «Тур де Ски» и взял пять медалей (включая два золота) на чемпионате мира.

В общем, прецедент весьма необычный - и, конечно, приятный. Остается понять, насколько это серьезно. Не был ли сегодняшний «переспрос» FIS просто тихой формальностью? Впрочем, это мы в любом случае узнаем уже после того, как на стартовую линию в финской Руке выйдут они.

Вылегжанин №68.

Белов №72.

И, конечно, Устюгов №15.