Сегодня в Москве президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе вместе с президентом федерации бобслея и скелетона России Александром Зубковым, а также адвокатами Филиппом Берчем и Анной Козьменко, которые представляли интересы наших спортсменов на заседаниях комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), дали пресс-конференцию на тему допингового скандала, который повлек дисквалификации россиян.

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе:

О ситуации с отстранением российских лыжников

- Прошли слушания комиссии Освальда. По Александру Легкову вынесено решение, вышла мотивировочная часть. По всем лыжникам вынесен один и тот же приговор: аннулирование результатов Сочи-2014 и пожизненная дисквалификация. По двум лыжницам, у которых в пробах обнаружена соль, вердикт еще не оглашен.

Сейчас готовятся документы в CAS (Спортивный арбитражный суд). Они уже рассматривали дела наших спортсменов. Решение было принято 50 на 50, ни в нашу пользу, ни в пользу FIS. С 31-го октября им разрешили соревноваться под эгидой FIS, но 2-го ноября пошли дисквалификации.

О списке «Дюшес»

- Если анализировать список «Дюшес», то он состоит полностью из потенциальных медалистов. Такой есть у любой страны. Этот список составлялся задолго до ОИ в Сочи, когда ОКР нанимал канадскую фирму, разработавшую программу «Завоюй пьедестал». Благодаря ей за четыре года до этого сборная Канады выиграла медальный зачет домашней Олимпиады.

Я встречалась с представителями этой компании, они говорили для меня понятные вещи, например, чтобы в быту у спортсменов все было в порядке. Потенциальным медалистами могли быть люди, которые на Кубке мира занимают места в шестерке.

О возможности ускоренного рассмотрения апелляции лыжников

- Адвокат Легкова подал заявление в CAS сразу, как вынесли решение. Они просят ускорить процедуру рассмотрения апелляции. Сейчас уже понятно, что если Саше не дадут возможность рассмотреть апелляцию в ускоренном режиме, то такое же решение будет вынесено по другим ребятам. Если только сам Родченков не исключит кого-то из списка подозреваемых, как это было с Аделиной Сотниковой, что меня очень удивило. Она тоже была в списке «Дюшес».

О требовании сдать олимпийские медали

- Для меня абсурдная ситуация, когда за якобы какие-то дела надо вернуть медали. В нашей команде никто не собирается сдавать медали. Будем судиться до тех пор, пока не выиграем процесс. 10 лет надо, будем десять лет судиться. Это абсурдно вообще наказывать вот так за то, что спортсмены не делали.

Президент федерации бобслея и скелетона России Александр Зубков:

О решении комиссии МОК

- У комиссии МОК заранее был составлен план вынесения приговоров по нашим спортсменам, несмотря на то, что у всех разная ситуация – у кого-то нет ни царапин, ни запрещенных препаратов, просто они находились в списке «Дюшес». Все слушания проходили по одному сценарию, доводы наших адвокатов не принимались во внимание. Мы будем обращаться в CAS. Про список «Дюшес» я никогда не слышал, узнал о нем из доклада Макларена.

О своем отстранении

- Федерация и тренерский штаб сборной работают, есть задачи - выступление в Пхенчхане. Моя ситуация никак не коснется нашей команды. Главное сейчас - выехать на Олимпиаду-2018 и выступить так же хорошо, как мы делаем это на Кубке мира.

О допинговом скандале

- Я чистый спортсмен, на протяжении 30-летнего спортивного стажа никогда не был уличен в допинге и всегда призывал всех соблюдать принципы честной борьбы. Когда я подходил к ОИ в Сочи-2014, я уже был известен, выигрывал все титулы на любой территории и никогда не подозревался в употреблении допинга.

Я считаю, что это спланированная акция, направленная на то, чтобы не допустить Россию к Олимпийским играм.

О возможном выступлении россиян на Олимпиаде в нейтральном статусе

- Каждый спортсмен имеет на этот счет свое мнение. Но я не понимаю, как можно участвовать в Играх в нейтральном статусе, когда у твой страны есть флаг, гимн. Чего стоят награды, когда ты не имеешь возможности стоять на пьедестале и видеть, как поднимается твой флаг?

О дисквалификациях Александра Касьянова, Алексея Пушкарева и Ильвира Хузина

- Они не были в списке «Дюшес», но они в чистую выиграли на этапе Кубка мира и являются лидерами нашей команды. Они были на слушаниях, пытались задать вопросы, но им сказали, что здесь вопросы не задаются, дается только последнее слово. Создается впечатление, что сейчас делается все, чтобы выбить наших ведущих спортсменов и на Игры мы поехали бы третьим-четвертым составом.

Анна Козьменко, адвокат:

О ходе заседаний комиссии МОК

- Мы поражены тем, как проводились разбирательства. Процессуальные права спортсменов не соблюдались. Например, отчет Лозаннской лаборатории о вскрытии пробирок, который был подготовлен еще в июле, спортсменам на ознакомление предоставили лишь накануне слушаний. То есть никто из них не успел бы его изучить или посоветоваться со своими юристами.

Родченкова и Макларена никто не видел, никто не мог задать им вопросов и протестировать доказательства. Складывается ощущение, что все было заранее предрешено. Все решения по нашим спортсменам вынесены как под копирку.

Даже в тех случаях, где нет никаких царапин и уровень соли в порядке, они все равно заявляют, что это не является гарантий того, что пробирки не вскрывались. Мы ставим задачу разрушить доводы Макларена и Родченкова. Надеюсь, что в CAS она будет решена.

Филипп Берч, адвокат:

О нарушениях прав спортсменов

- Мы занимаемся этим делом, начиная с весны. Мы представляем сейчас интересы 33 спортсменов в комиссии МОК, некоторые решения уже приняты, другие будут на следующей неделе и в середине декабря. Никогда с таким не сталкивался. Комиссия ведет себя беспрецедентно, права спортсменов нарушены, они должны иметь право быть выслушанными

Как пример. На прошлой неделе были слушания семи спортсменов. Они узнали о слушаниях всего за три дня до заседания. 10 месяцев ведется расследование комиссией, а сами спортсмены имели три дня на подготовку, чтобы изучить сотни страниц документов.

О ключевых моментах обвинения

- Центральное место занимают обвинения господина Родченкова. Мы попросили проверить их обоснованность, Родченков отсутствовал, с ним не было даже видеосвязи. Мне кажется, что комиссия МОК просто приняла на веру его заявления и не было никаких попыток критически посмотреть на эти заявления.

О сроках рассмотрения апелляций в CAS

- Мы не ожидаем позитивных решений от дисциплинарной комиссии МОК, но мы будем оспаривать их в CAS и надеемся, что все получится. Мы сотрудничаем с министром спорта РФ Павлом Колобковым, министерством спорта.

Сроки рассмотрения апелляции в CAS неизвестны, мы будем просить ускоренной процедуры, тут нужно будет одобрение МОК. Но не вижу причин, чтобы МОК отказал. Хотим успеть до начала Олимпиады. Все заинтересованы в том, чтобы дела были рассмотрены как можно скорее

О дневниках Григория Родченкова

- Что касается дневников, единственное, что мы видели на заседаниях, это отредактированные отрывки отдельных страниц, где были отдельные выдержки. Родченков предоставил этот дневник средствам массовой информации, но мы его не видели. Комиссия МОК с ним вроде бы ознакомилась. Неоднозначная ситуация: СМИ имеют доступ к ним, а спортсмены и адвокаты не имеют доступ к доказательствам. Это очень сложный вопрос.