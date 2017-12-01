Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) временно отстранила российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову от соревнований. Это уже не удивляет.

ПЕРЕКОВАЛИСЬ

Еще недавно мы восхищались принципиальностью FIS, которая, несмотря на решение комиссии Международного олимпийского комитета (МОК), разрешила российским лыжникам выступать на Кубке мира. Многими это было воспринято как признание невиновности наших спортсменов.

В мире далеко не все злорадно потирали руки, глядя на то, как у русских отнимают медали. Авторитетнейший норвежец Мартин Йонсруд Сундбю встал на защиту наших лыжников и не побоялся назвать вещи своими именами.

- Я чувствую, что недостаточно знаю об этом деле. Я попытался выяснить, почему их отстранили, но не получил четких ответов. Никто из русских парней не сдал положительной допинг-пробы.

Весь мир против России. Антидопинговая работа идет в неверном направлении, если Россия в центре внимания, а все остальные заботы уходят на второй план, - сказал Сундбю.

Трудно с этим спорить. МОК действует крайне агрессивно по отношению к нашим спортсменам, вынося вердикты под копирку, не разбираясь в нюансах. Но их дисквалификация распространяется только на Олимпийские игры и россияне могут выступать на других международных соревнованиях, если против этого не выскажутся федерации.

После того, как FIS поддержала наших лыжников и допустила их до участия в Кубке мира, мы наблюдали следующую картину:

23 ноября

FIS разрешила шестерым российским лыжникам, отстраненным МОК, выступать на этапах Кубка мира.

24 ноября

МОК выразил недовольство решением FIS допустить до стартов отстраненных российских лыжников.

30 ноября

FIS временно отстранила Легкова, Белова, Вылегжанина и еще троих россиян от соревнований.

Ребята перековались.

FIS В ШОКЕ

Но какие же события произошли в период с 24 по 30 ноября, что решение FIS так резко изменилось? Правильно. Вышла мотивировочная часть решения о дисквалификации Александра Легкова. Там все построено на докладе Макларена, показаниях Родченкова и царапинах на пробирках. То есть ничего нового. Все это было известно еще 23 ноября, когда FISразрешила нашим лыжникам участвовать в соревнованиях. Но спустя неделю, в международной федерации хватаются за голову:

- FIS в шоке от российской программы, целью которой было избежать сдачи положительных допинг-тестов российскими спортсменами в Сочи-2014. Эта система подробно описана МОК и подтверждена значительными доказательствами. Антидопинговая панель FIS считает крайне вероятным тот факт, что все спортсмены из списка «Дюшес» получили определенную выгоду от этой системы.

Несмотря на то, что дело каждого лыжника рассматривалось индивидуально, FIS считает, что ко всем спортсменам из списка «Дюшес» можно применить одинаковые санкции.

Спортсмены отстранены от соревнований как минимум до финального решения антидопинговой панели FIS по их делу, - вот такое заявление выпускает FIS.

А вот так это решение прокомментировал вице-президент федерации лыжных гонок России Сергей Крянин:

- Видимо, WADA тоже на FIS надавила. Все то же самое продолжается. Скорее всего, WADA рекомендовала FIS такое решение на основании решения МОК. Решение FIS - это отголоски непонятного решения МОК. Все это понимают, это многократно обсудили на всех уровнях, - сказал Крянин.

И еще, обратите внимание, насколько жестче стала риторика FIS при неизменных доказательствах. Неделю назад им ничего не помешало наших лыжников допустить, а сегодня они «в шоке» от значительности доказательной базы. Кажется, это все, что нужно знать о независимости международных спортивных федераций.