Ее победителем четвертый раз в карьере стал 31-летний швейцарец Дарио Колонья. Лучший из россиян Александр Большунов – шестой.

КАК УСТЮГОВ «УБИЛ» ПЕЛЛЕГРИНО

30 декабря Сергей Устюгов по-хозяйски уверенным шагом бродил на финише конькового спринта в швейцарском местечке Ленцерхайде, снисходительно похлопывая по груди лежащего пластом за последней чертой Федерико Пеллегрино. Тот честно боролся с российским лыжником, но у него ничего не вышло: по ходу финального забега Устюгов дважды мастерски захлопывал «калитку» перед итальянцем, пытавшимся совершить обгон по большому повороту, и на заключительной прямой играючи обошел всех. Пеллегрино же так «наелся» в этой безрезультатной погоне, что после финиша не мог отдышаться добрых полчаса.

Казалось, исход «Тур де Ски» предрешен: в отсутствии новой суперзвезды Йоханнеса Клэбо, а ноябре-декабре выигравшего в Кубке мира почти все гонки, и при явно не лучшей форме другого супернорвежца Мартина Йонсруда Сундбю, помешать Устюгову повторить его прошлогодний триумф в «Туре» может разве что какое-нибудь чудо…

Шесть дней спустя в немецком Оберстдорфе Устюгов тоже гулял на финише конькового масс-старта, но с совершенно другими эмоциями: он был в бешенстве! Яростно ломал собственные палки и пинал рекламные щиты. Лидер нашей сборной только что финишировал на 28-м месте, и его отставание в зачете «Тура» выросло с приемлемых 22 секунд до безнадежных 53-х. Что называется, «до свидания».

КАК КОЛОНЬЯ «УБИЛ» УСТЮГОВА

Гонка проходила в дождь, на жутко сколькой трассе и сопровождалась множеством «завалов», в которых поучаствовали все без исключения российские лыжники. Устюгов падал в начале второй половины дистанции, а потом, когда ему с огромным трудом все-таки удалось подобраться к группе лидеров, столкнулся и упал опять.

Накануне в Оберстдорфе должен был состояться «устюговский» спринт, однако его из-за погоды отменили. А масс-старт, обернувшийся описанной выше клоунадой, – все-таки не стали отменять. Что позволило упрочить свое лидерство трехкратному олимпийскому чемпиону Дарио Колонье. Швейцарец выскочил наверх довольно неожиданно. Он уже давно не боролся за регулярное лидерство в мировых лыжах и не побеждал в гонках КМ аж с января 2015-го. И вдруг…

Переломной, конечно стала гонка преследования еще в Ленцерхайде, 1 января. Там они с Устюговым стартовали вместе, и вскоре Колонья просто уехал от нашего чемпиона, как от «стоячего». А потом, в дождливом Оберстдорфе умело использовал промежуточные финиши с бонусами по 15 секунд, не особо заморачиваясь о финише последнем. Четвертое место – ну и пусть, значит четвертое.

Устюгов мог сняться с «Тура» уже тогда. Но все-таки остался на следующую гонку, где попытался повторить «трюк Колоньи»: выиграл оба промежуточных «бонуса», и… Потратив на это все силы, закончил только 14-м. В еще 40 секундах от швейцарца. Нокаут.

На воскресную супергору Альп де Чермиз Устюгов уже не бежал. А другой наш лидер Александр Большунов (он тоже долго шел в тройке лидеров по ходу «Тура») глухо «встал» на последней, вертикальной «стене» и еле-еле закончил многодневку шестым. Такая вот печальная история. Боролись, лидировали – но, увы, проиграли.

А красавец Колонья сравнялся с рекордом польки Юстины Ковальчик, в четвертый раз став победителем «Тур де Ски». Кстати, именно швейцарец является единственным лыжником, выигрывавшим этот титул дважды подряд. Правда, «дубль» этот случился давно, еще в 2011-2012 годах. Однако повторить его сейчас у Устюгова, так или иначе, не получилось.

Валь ди Фиемме (Италия)

Кубок мира

«Тур де Ски»​

Мужчины. Итог

1 Дарио Колонья (Швейцария) 2:49.29,8 2 Мартин-Йонсруд Сундбю (Норвегия) +1.26,5 3 Алекс Харви (Канада) +1.30,6 4 Алексей Полторанин (Казахстан) +1.41,7 6 Александр Большунов (Россия) +3.09,7 9 Алексей Червоткин (Россия) +3.33,5 10 Андрей Ларьков (Россия) +3.37,8

Женщины. Итог