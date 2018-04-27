Юрий Бородавко: Мне сразу было ясно, что это все фантазии Родченкова
Заслуженный тренер России, наставник многих наших звездных лыжников – о новом повороте в показаниях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
- Юрий Викторович, новый поворот в допинговых скандалах последних лет. Григорий Родченков на слушаниях в СAS сказал, что сам он коктейль своего имени никому не давал, и никогда не видел, чтобы кто-то из спортсменов его принимал.
- Что скажете?
- Мне даже не интересно все это комментировать. Я уже все это десять раз проходил.
- Но ведь вся обвинительная часть доклада Макларена основана на показаниях Родченкова. Он главный свидетель ВАДА.
- Мне еще тогда было ясно, что Родченков что-то невероятное придумал. Ну какой тренер в здравом уме будет давать лыжникам перед стартом алкоголь?! Я даже не стал читать эту статью, потому что мне просто это не интересно.
- Однако скольким спортсменам он жизнь сломал, в том числе Александру Легкову.
- Это ж борьба была не с Легковым или еще с кем-то. Родченков просто подлый человек. Не хочется все это еще раз пережевывать и вступать в это дерьмо. Максим Вылегжанин правильно сказал, что он не достоин того, чтобы о нем вообще говорили. Я достаточно хорошо знал Родченкова.
- Тогда он вам каким казался?
- Родченков гениальный ученый, умный, образованный человек. Но когда речь заходила о допинге, он становился одержимым.
- Но Легкова жалко, и не только его…
- Сашу оправдали, чему я очень рад. Он остался при своих медалях, за минусом тех, двух лет, которые ему сломали, которые отняли от его карьеры.
- Идут разговоры, что настоящего Родченкова уже не существует.
- Я этого человека давно вычеркнул из своей жизни, и мне совершенно все равно – существует он или нет.
ТОЛЬКО ФАКТЫ
Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков - главный свидетель автора доклада о допинге в российском спорте, который подготовил канадец Ричард Макларен.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне, рассматривавший дела российских спортсменов, заслушал в режиме видеоконференции показания Родченкова. Он сообщил, что «коктейль Дюшес», который также называют «коктейлем Родченкова», он никому не давал, никогда не видел, чтобы кто-то из спортсменов пил его. Также ему неизвестно, вывозился ли этот коктейль за границу. Но при этом Родченков заявил, что уверен в существовании допинговой программы на Олимпиаде-2014 в Сочи