Заслуженный тренер России, наставник многих наших звездных лыжников – о новом повороте в показаниях экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

- Юрий Викторович, новый поворот в допинговых скандалах последних лет. Григорий Родченков на слушаниях в СAS сказал, что сам он коктейль своего имени никому не давал, и никогда не видел, чтобы кто-то из спортсменов его принимал.

- Что скажете?

- Мне даже не интересно все это комментировать. Я уже все это десять раз проходил.

- Но ведь вся обвинительная часть доклада Макларена основана на показаниях Родченкова. Он главный свидетель ВАДА.

- Мне еще тогда было ясно, что Родченков что-то невероятное придумал. Ну какой тренер в здравом уме будет давать лыжникам перед стартом алкоголь?! Я даже не стал читать эту статью, потому что мне просто это не интересно.

- Однако скольким спортсменам он жизнь сломал, в том числе Александру Легкову.

- Это ж борьба была не с Легковым или еще с кем-то. Родченков просто подлый человек. Не хочется все это еще раз пережевывать и вступать в это дерьмо. Максим Вылегжанин правильно сказал, что он не достоин того, чтобы о нем вообще говорили. Я достаточно хорошо знал Родченкова.

- Тогда он вам каким казался?

- Родченков гениальный ученый, умный, образованный человек. Но когда речь заходила о допинге, он становился одержимым.

- Но Легкова жалко, и не только его…

- Сашу оправдали, чему я очень рад. Он остался при своих медалях, за минусом тех, двух лет, которые ему сломали, которые отняли от его карьеры.

- Идут разговоры, что настоящего Родченкова уже не существует.

- Я этого человека давно вычеркнул из своей жизни, и мне совершенно все равно – существует он или нет.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков - главный свидетель автора доклада о допинге в российском спорте, который подготовил канадец Ричард Макларен.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне, рассматривавший дела российских спортсменов, заслушал в режиме видеоконференции показания Родченкова. Он сообщил, что «коктейль Дюшес», который также называют «коктейлем Родченкова», он никому не давал, никогда не видел, чтобы кто-то из спортсменов пил его. Также ему неизвестно, вывозился ли этот коктейль за границу. Но при этом Родченков заявил, что уверен в существовании допинговой программы на Олимпиаде-2014 в Сочи