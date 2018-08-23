Четыре с половиной года назад лыжник Александр Легков завоевал золото в марафоне на 50 км. И вот мы снова встретились в Сочи.

«ДЕНЬ НАШЕГО ФЛАГА»

- Вы играете в хоккей, Александр?

- Конечно. С удовольствием! Но на этот благотворительный матч в Сочи не вышел. Не пригласили. Не добился серьезного результата в хоккее! – улыбается Легков.

- У вас на подмосковной базе в Пересвете живет и тренируется сам Алексей Ковалев.

- С ним очень здорово играть. Нужно только клюшку подставить, все остальное сделают за тебя. Говорю ребятам: «Давайте вы мне технику поставите, а я вам - функционалку».

Потому что по ходу матча я не меняюсь. Моя смена в хоккее длится целый час!

- А трудно поддерживать форму, которая была у вас во время карьеры?

- Еще как трудно!

- Но я посмотрел, у вас ни грамма лишнего жира.

- Потому что я тренируюсь каждый день. Вот прилетел в Сочи – и сразу поехал наверх, в горы. Ударился в ностальгию и вспомнил, что со мной было на Олимпиаде в 2014 году.

Со мной ездила Изабель Кнауте – немецкий физиотерапевт, которая шесть лет работала с нашими лыжниками, а теперь тренирует юниоров из швейцарского хоккейного клуба «Давос». Посмотрели трассы, ту гостиницу, переходы и проходы, где мы бегали кроссы.

Я работал с Кнауте с 2010 по 2015 годы. Но она и раньше мне помогала, когда пересекались на сборах и разных этапах Кубка мира.

- Я как сейчас помню тот пьедестал на церемонии закрытия, на котором прыгали от счастья трое россиян. Классно было!

- Ну да, шикарные воспоминания! А еще в среду был День российского флага. Я выставил фотографии в инстаграм, как плывут в небо три наших флага в Сочи. Те эмоции не забудутся никогда. Они будут со мной всю жизнь.

Вообще спортивная карьера – это лучшее время для очень многих. Поел, поспал, потренировался. Все организовали, отвезли на сборы. Нужно просто работать, очень много. Правильно, до седьмого пота. И все получится.

Изабель Кнауте и Александр Легков

«ДАЛИ ЗМС – И ЛАДНО»

- Я разговаривал со знаменитой чемпионкой по плаванию Юлией Ефимовой, и она беспокоится, что наших спортсменов не пустят на Олимпиаду в Токио. А я думал, после Пхенчхана все уже успокоилось…

- Могу только одно сказать – хочется верить, что все поедут на Олимпиаду. Будут выступать спокойно, нормально, завоюют много медалей. Других мыслей даже нет.

- Вы в Сочи на футбол не ходили? Тут Россия играла с Хорватией.

- Я внимательно смотрел домашний чемпионат мира. Это был большой праздник, который легко можно сравнить с Олимпиадой в Сочи. Шикарный турнир! Удалось побывать на открытии против Саудовской Аравии (5:0), на полуфинале, на финале. Летал в Нижний Новгород на матч хорватов с Аргентиной.

- Я работал на той игре. Помню, как Хорватия вынесла аргентинцев со счетом 3:0. Жаль было Месси.

- Потрясающая атмосфера футбола, профессионализма, прекрасной организации. Хотел бы поздравить Артема Дзюбу, у которого день рождения в среду. А во вторник был день рождения у Антона Шипулина. Видите, как звезды сошлись!

- Вас не задела тема с ЗМС?

- Нет. Никак не задело. И я это не обсуждаю, потому что не компетентен в этих вопросах. Если футболистам выдали звания заслуженных мастеров спорта – значит, было за что. Не впрягался в этот вопрос. Главное, что ребята выступили достойно, показали командный дух.

Илья Черноусов и Александр Легков справа.

«УХОДЯ УХОДИ»

- Кто ваш любимый хоккеист?

- Сейчас перебираю имена в памяти… Вроде многих знаю, но вспомнился один момент, когда я тренировался и жил в Давосе. Там каждый год проходит Кубок Шпенглера. И была приглашен ЦСКА.

Когда они выходили на лед и играли, больше всех видно было Александра Радулова. Такие, как он, нужны в каждой команде.

Илья Ковальчук, Евгений Малкин, Александр Овечкин – просто лучшие. Профи, которых видно сразу. Их даже нельзя сравнивать. Каждый из них – номер один. Очень круто, что в стране есть такие хоккеисты. Это командный вид спорта, но эти люди – индивидуалисты в хорошем смысле слова.

- Великие уходят из спорта, но иногда возвращаются. Может, и вы вернетесь?

- Как в шахматах говорят: взялся – ходи. Не думаю, что реально так вернуться в лыжных гонках. Чтобы показывать результат, нужно быть спортивным монахом. Отдаваться полностью, тренироваться по 5-6 часов в день, не иметь других занятостей.

У меня такого нет, но буду себя поддерживать. Может, выступлю где-то на марафонах. Но основное уже пройдено. И у нас есть плеяда молодых лыжников, которые еще взбудоражит весь мир. Я вам это прямо говорю, запомните мои слова. У ребят большое будущее, если они станут дружить с головой. Пойдут в правильном направлении, не собьются с пути. И вы увидите, как россияне будут доминировать в международных лыжных гонках.