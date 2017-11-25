В Руке (Финляндия) завершилась лыжная гонка на 15 км у мужчин свободным стилем в рамках этапа Кубка мира.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клаэбо. Вторым стал его соотечественник Дидрик Тенсет. На третьем финн Ливо Нисканен. Четвертое место в активе россиянина Алексея Большунова.

Еще один представитель России Евгений Белов на шестой позиции. Напомним, что Белов был ранее дисквалифицирован МОК, но пока может выступать на Кубке мира.

Лыжные гонки. Кубок мира

Рука (Финляндия)

Мужчины. 15 км

1. Йоханнес Клаэбо (Норвегия) – 33.38,8

2. Дидрик Тенсет (Норвегия) + 15,3

3. Ливо Нисканен (Финляндия) + 17,7

4. Александр Большунов (Россия) + 26,5…

6. Евгений Белов (Россия) – + 26,5

9. Алексей Червоткин (Россия) – + 31,2…

16. Максим Вылегжанин (Россия) – + 55,7

17. Сергей Устюгов (Россия) – + 57,4

18. Александр Бессмертных (Россия) – + 58,1…

28. Андрей Ларьков (Россия) – + 1.17,3…

42. Алексей Виценко (Россия) – + 1.56,3…

63. Глеб Ретивых (Россия) – + 2.36,3.