- Основной старт, конечно, это Олимпийские игры, но чтобы туда поехать, надо и сезон хорошо ехать, доказывать свой класс и свой уровень. Все-таки за год он немножко упал, надо его поднять, этими гонками и хотим это сделать. Спортивная злость есть, желание есть. Но из-за того, что пропустил целый год, сейчас приходится стартовать в первых номерах, это чуть неудобно, - передает слова Вылегжанина «Р-Спорт».

Добавим, что российский лыжник показал 16-й результат в гонке классическим стилем на 15 км на этапе Кубка мира в Рука.