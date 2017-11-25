Российский лыжник Евгений Белов прокомментировал свое выступление на этапе Кубка мира по лыжным гонкам.

- Конечно, после 11 месяцев без соревнований очень тяжело входить в гонки, разгоняться, ловить эту соревновательную скорость. Очень сильно соскучился по таким стартам, за это время я пережил многое и однозначно понял, что лыжный спорт, соревнования – это на 100% что мне дано, это мое от природы, это моя жизнь, - цитирует Белова «Р-Спорт».

Белов показал 6-й результат в гонке классическим стилем на 15 км на этапе Кубка мира в Рука.

Добавим, что российский лыжник находится в списке спортменов, которых комиссия МОК признала виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах.