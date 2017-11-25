- В прошлом году я в Куусамо не бежал, участвовал уже в этапе в Лиллехаммере, и там у меня был подиум. А сейчас… Первые старты – это всегда тяжело, а в этом году как-то очень тяжело. Надо разгоняться, набирать форму, и там будет видно. Сегодня намного лучше, вчера у меня даже не развился пульс. Думаю, что завтра будет еще лучше. Все-таки чувствую, что начинаю набирать обороты. И хотелось бы, чтобы это не ограничилось только чувством, - передает слова Устюгова «Р-Спорт».

Добавим, что в субботу Устюгов показал 17-й результат в гонке классическим стилем на 15 километров.