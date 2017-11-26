Россиянка финишировала на восьмом месте в гонке преследования на 10 км. Первое место заняла шведская лыжница Шарлотта Калла.

«С одной стороны, я довольна результатом. Считаю, что в этом году я очень сильно добавила. Но, с другой стороны, я немножко разочарована… Даже не разочарована, а есть над чем задуматься. Что не смогла поддержать темп. Безусловно, соперницы очень сильные. С ними можно бороться. Главное – стараться», - цитирует Непряеву «Р-Спорт».