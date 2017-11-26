20-летний россиянин завоевал сегодня бронзовую награду в гонке преследования на 15 км свободным стилем.

- Для нас успешное выступление Саши Большунова на этом этапе Кубка мира не стало неожиданным, он у нас отлично выступал, когда был юниором, - сказала Вяльбе. - В прошлом году Большунов попал на чемпионат мира, где также сумел себя проявить. Поэтому открытием сезона я не могу его назвать. Саша - большой молодец, мы очень надеемся, что он сумеет раскрыть себя в полной мере.