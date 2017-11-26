Напомним, россиянин стал третьим в гонке преследования свободным стилем на 15 км в финской Руке. Первое и второе место у лыжников из Норвегии Йоханнеса Хесфлота и Мартина Йонсруд Сундбю соответственно.

«Результат, в принципе, хороший, и своим выступлением на этом этапе Кубка мира я доволен. Понимаю, что есть к чему стремиться. И понимаю, что даже этих "титанов" можно обыгрывать. Все хорошо прошло сегодня, смог заехать в призы, и это меня, безусловно, радует. То есть, работа и летняя, и подготовительная проделана не зря», - приводит слова Большунова «Р-Спорт».