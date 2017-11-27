В МОК объяснили причины дисквалификации Легкова
На официальном сайте МОК опубликована причина дисквалификации российского лыжника Александра Легкова.
Сообщается, что решение Международного олимпийского комитета по российским спортсменам основано на докладе Ричарда Макларена, показаниях экс-главы Московской лаборатории Григория Родченкова, исследовании профессора Кристофа Шампода о том, возможно ли вскрыть пробирки, в которых содержатся допинг-пробы. Также был взят во внимание доклад профессора Мишеля Бернье о содержании соли в допинг-пробах спортсменов.
Что касается непосредственно Легкова, то основой для принятия решения стали показания Григория Родченова и царапины на пробирках с допинг-пробами россиянина. Напомним, что FIS,несмотря на решение МОК, решил пока не отстранять российских лыжников.