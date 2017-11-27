Сообщается, что решение Международного олимпийского комитета по российским спортсменам основано на докладе Ричарда Макларена, показаниях экс-главы Московской лаборатории Григория Родченкова, исследовании профессора Кристофа Шампода о том, возможно ли вскрыть пробирки, в которых содержатся допинг-пробы. Также был взят во внимание доклад профессора Мишеля Бернье о содержании соли в допинг-пробах спортсменов.

Что касается непосредственно Легкова, то основой для принятия решения стали показания Григория Родченова и царапины на пробирках с допинг-пробами россиянина. Напомним, что FIS,несмотря на решение МОК, решил пока не отстранять российских лыжников.