Российский лыжник Александр Легков заявил, что не знает о судьбе своих допинг-тестов после их сдачи.

Напомним, ранее МОК лишил Легкова золота ОИ-2014 в Сочи в гонке на 50 км. Лыжник пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах.

«Я не знаю, что сделали с моими допинг-тестами после того, как я их сдал. Я не знаю никакой системы, не знаю, что происходило после того, как я сдавал допинг-тест. Я считаю, что со мной обошлись несправедливо. Я упорно работал, чтобы победить и стать лучшим», - приводит слова Легкова Dagbladet.