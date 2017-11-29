«Для меня абсурдная ситуация, когда за якобы какие-то дела надо вернуть медали. В нашей команде никто не собирается сдавать медали. Будем судиться до тех пор, пока не выиграем процесс. Десять лет надо - будем десять лет судиться. Это абсурдно вообще наказывать вот так за то, что спортсмены не делали», - цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Напомним, российские лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Максим Вылегжанин, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова были признаны МОК виновными в нарушении антидопинговых правил. Все они получили пожизненные дисквалификации и обязаны вернуть олимпийские медали.