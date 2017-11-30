Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгений Белов и Евгения Шаповалова включены в состав сборной России на этап Кубка мира в Норвегии.

Напомним, панее МОК признал Вылегжанина, Петухова, Белова и Шаповалову виновными в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Спортсмены пожизненно отстранены от Игр, их результаты с домашней Олимпиады аннулированы, но лыжникам разрешено участвовать в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

Спринт:

женщины - Юлия Белорукова, Анастасия Доценко, Наталья Матвеева, Наталья Непряева Анна Нечаевская, Елена Соболева, Евгения Шаповалова;

мужчины - Александр Большунов, Алексей Виценко Никита Крюков Александр Панжинский, Алексей Петухов, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов;

Скиатлон:

женщины - Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Непряева, Нечаевская, Анастасия Седова, Соболева, Юлия Чекалева;

мужчины - Евгений Белов, Александр Бессмертных, Большунов, Виценко, Максим Вылегжанин, Андрей Ларьков, Алексей Червоткин.

В субботу в Лиллехаммере состоятся мужской и женский спринт классическим стилем, в воскресенье - мужской и женский скиатлон.