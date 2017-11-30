Как сообщает пресс-служба FIS, речь идет о следующих представителях РФ: Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгений Шаповалов и Юлия Иванова.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) признал вышеперечисленных спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил и аннулировал их результаты с ОИ-2014 в Сочи.

"Для нас это очень неожиданно, что тут еще скажешь. Ничего больше не остается, как ждать слушаний в CAS", – заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе, чьи слова приводит агентство "Р-Спорт".

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