Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что FIS запретила отстраненным российским лыжникам находиться в команде.

- FIS запретила отстраненным российским лыжникам находиться в команде в каком бы то ни было статусе, - цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Ранее Международная федерация лыжного спорта отстранила российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгения Шаповалова и Юлию Иванову от участия от соревнований под своей эгидой.