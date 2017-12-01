- FIS запретила отстраненным российским лыжникам находиться в команде в каком бы то ни было статусе, - цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

Ранее Международная федерация лыжного спорта отстранила российских лыжников Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгения Шаповалова и Юлию Иванову от участия от соревнований под своей эгидой.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.