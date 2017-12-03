Алексей Петухов: Я бы перевернул все столы в FIS, терпеть это невозможно
Российский лыжник Алексей Петухов прокомментировал отстранение российских спортсменов от соревнований под эгидой FIS.
Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила шестерых российских спортсменов от соревнований под своей эгидой до 30 ноября.
«Была надежда не только у меня, но и у всей команды, поступали поздравления, остальные ребята из команды хотели видеть нас на лыжне. В этой ситуации правда превыше всего. И после допуска до соревнований была частичка правды. Мы поняли, что FIS задумался, что там есть люди с разумом, которые понимают, что спортсмен отдает свою энергию и жизнь, и не так просто лишить его этого», - цитирует Петухова «Матч ТВ».
«Я прихожу и думаю: пускай хоть одна выскочка попробует что-то сказать или сделать именно в этом коллективе. Мне кажется, я бы перевернул там все столы и все на уши поставил бы. Пускай бы меня арестовали, увезли куда-то, штраф наложили. Просто терпеть это невозможно. Когда спортсмены ходят улыбаются, но аура чувствуется, и в СМИ они говорят такие вещи», - добавил лыжник.