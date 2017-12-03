Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила шестерых российских спортсменов от соревнований под своей эгидой до 30 ноября.

«Была надежда не только у меня, но и у всей команды, поступали поздравления, остальные ребята из команды хотели видеть нас на лыжне. В этой ситуации правда превыше всего. И после допуска до соревнований была частичка правды. Мы поняли, что FIS задумался, что там есть люди с разумом, которые понимают, что спортсмен отдает свою энергию и жизнь, и не так просто лишить его этого», - цитирует Петухова «Матч ТВ».

«Я прихожу и думаю: пускай хоть одна выскочка попробует что-то сказать или сделать именно в этом коллективе. Мне кажется, я бы перевернул там все столы и все на уши поставил бы. Пускай бы меня арестовали, увезли куда-то, штраф наложили. Просто терпеть это невозможно. Когда спортсмены ходят улыбаются, но аура чувствуется, и в СМИ они говорят такие вещи», - добавил лыжник.