Норвежец Клаэбо выиграл скиатлон на Кубке мира, Червоткин – восьмой, Устюгов – девятый
Норвежский лыжник Йоханнес Клаэбо одержал победу в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).
Отметим, что норвежцы заняли весь пьедестал почета. Вторым стал Мартин Йонсруд Сундбю, третьим - Ханс Кристер Холунд.
В десятку лучших вошли три россиянина. Александр Червоткин, Сергей Устюгов и Александр Большунов заняли, соответственно, восьмое, девятое и десятое место.
Лыжные гонки. Кубок мира
Лиллехаммер (Норвегия)
Мужчины. Скиатлон
30 км
1. Йоханнес Клаэбо (Норвегия) – 1:16.47,1
2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – + 1,3
3. Ханс Кристер Холунд ( Норвегия) – + 6,8…
8. Алексей Червоткин (Россия) – + 37,7
9. Сергей Устюгов (Россия) – + 42,2
10. Александр Большунов (Россия) – + 59,6…
14. Андрей Ларьков (Россия) – + 2.03,8…
32. Алексей Виценко (Россия) – + 4.21,3...
34. Александр Бессмертных (Россия) – + 4.48,7