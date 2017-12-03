Норвежский лыжник Йоханнес Клаэбо одержал победу в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (Норвегия).

Отметим, что норвежцы заняли весь пьедестал почета. Вторым стал Мартин Йонсруд Сундбю, третьим - Ханс Кристер Холунд.

В десятку лучших вошли три россиянина. Александр Червоткин, Сергей Устюгов и Александр Большунов заняли, соответственно, восьмое, девятое и десятое место.

Лыжные гонки. Кубок мира

Лиллехаммер (Норвегия)

Мужчины. Скиатлон

30 км

1. Йоханнес Клаэбо (Норвегия) – 1:16.47,1

2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – + 1,3

3. Ханс Кристер Холунд ( Норвегия) – + 6,8…

8. Алексей Червоткин (Россия) – + 37,7

9. Сергей Устюгов (Россия) – + 42,2

10. Александр Большунов (Россия) – + 59,6…

14. Андрей Ларьков (Россия) – + 2.03,8…

32. Алексей Виценко (Россия) – + 4.21,3...

34. Александр Бессмертных (Россия) – + 4.48,7