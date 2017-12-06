«Подобные случаи были перед Рио. И мы адвокатов уведомили, что у нас есть такая спортсменка, поэтому по делу Матвеевой тоже готовится иск в CAS. На данный момент он в стадии подготовки. По срокам подачи сейчас сложно говорить», - цитирует «Р-Спорт» Вяльбе.

Напомним, что Матвеева была дисквалифицирована на два года за употребление допинга в 2009 году.