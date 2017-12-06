Елена Вяльбе: По делу Матвеевой готовится иск в CAS
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что готовится иск в CAS по делу допинговой истории лыжницы Натальи Матвеевой.
«Подобные случаи были перед Рио. И мы адвокатов уведомили, что у нас есть такая спортсменка, поэтому по делу Матвеевой тоже готовится иск в CAS. На данный момент он в стадии подготовки. По срокам подачи сейчас сложно говорить», - цитирует «Р-Спорт» Вяльбе.
Напомним, что Матвеева была дисквалифицирована на два года за употребление допинга в 2009 году.