Напомним, что в ноябре комиссия МОК, занимавшаяся перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с ОИ-2014, были пожизненно отстранены от участия в Играх: Александр Легков, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгений Белов, Юлия Иванова, Евгения Шаповалова, Анастасия Доценко и Юлия Чекалева.

Позже МОК опубликовал мотивировочную часть по делу Легкова.

«Мотивировочной части по остальным ребятам пока так и нет. Как и нет пока что согласия от МОК на ускоренное рассмотрение дел наших спортсменов в CAS. Но наши адвокаты считают, что МОК не будет затягивать этот процесс», - приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».