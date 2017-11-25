Норвегия выиграла командные соревнования на Кубке мира по прыжкам с трамплина, Россия – восьмая
На этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Руке (Финляндия) состоялись командные соревнования.
Первое место заняла сборная Норвегии. Второй стала команда Германии, на третьей позиции сборная Японии.
Сборная России заняла восьмое место. За российскую команду выступали Михаил Назаров, Роман Трофимов, Евгений Климов и Денис Корнилов.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира
Рука (Финляндия)
К-120. Командные соревнования
1. Норвегия – 1184,2 балла
2. Германия – 1116,9
3. Япония – 1108,2…
8. Россия (Михаил Назаров, Роман Трофимов, Евгений Климов, Денис Корнилов) – 863,3