Первое место заняла сборная Норвегии. Второй стала команда Германии, на третьей позиции сборная Японии.

Сборная России заняла восьмое место. За российскую команду выступали Михаил Назаров, Роман Трофимов, Евгений Климов и Денис Корнилов.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира

Рука (Финляндия)

К-120. Командные соревнования

1. Норвегия – 1184,2 балла

2. Германия – 1116,9

3. Япония – 1108,2…

8. Россия (Михаил Назаров, Роман Трофимов, Евгений Климов, Денис Корнилов) – 863,3

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