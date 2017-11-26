В заключительном старте победу одержал словенский спортсмен Йерней Дамьян. Второе место занял норвежец Йохан Форфанг. Третьим стал немец Андреас Веллингер. Лучший среди россиян Денис Корнилов на 24-й позиции.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира

Рука (Финляндия)

К-120

1. Йерней Дамьян (Словения) – 301,4

2. Йохан Форфанг (Норвегия) – 298,6

3. Андреас Веллингер (Германия) – 293,0…

24. Денис Корнилов (Россия) -  254,3…

43. Роман Трофимов (Россия) – 79,1

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