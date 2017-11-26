Словенец Дамьян победил на Кубке мира по прыжкам с трамплина, Корнилов занял 24-е место
В Руке (Финляндия) прошел этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
В заключительном старте победу одержал словенский спортсмен Йерней Дамьян. Второе место занял норвежец Йохан Форфанг. Третьим стал немец Андреас Веллингер. Лучший среди россиян Денис Корнилов на 24-й позиции.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира
Рука (Финляндия)
К-120
1. Йерней Дамьян (Словения) – 301,4
2. Йохан Форфанг (Норвегия) – 298,6
3. Андреас Веллингер (Германия) – 293,0…
24. Денис Корнилов (Россия) - 254,3…
43. Роман Трофимов (Россия) – 79,1