Немец Фрайтаг одержал победу на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле, Корнилов – 25-й
В Нижнем Тагиле (Россия) проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Победу на трамплине К-120 одержал немецкий спортсмен Рихард Фрайтаг. Вторым стал его норвежец Даниэль Андре Танде. На третьем месте еще один представитель Норвегии Йохан Андре Форфанг. Лучший из россиян Денис Корнилов занял 25-е место.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира
Нижний Тагил (Россия)
Мужчины. К-120
1. Рихард Фрайтаг (Германия) – 267,5
2. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 266,9
3. Йохан Андре Форфанг (Норвегия) – 264,3…
25. Денис Корнилов (Россия) – 230,6…
46. Михаил Назаров (Россия) – 83,6…
48. Евгений Климов (Россия) – 75,2