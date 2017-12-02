В Нижнем Тагиле (Россия) проходит этап Кубка мира по лыжным гонкам.

Победу на трамплине К-120 одержал немецкий спортсмен Рихард Фрайтаг. Вторым стал его норвежец Даниэль Андре Танде. На третьем месте еще один представитель Норвегии Йохан Андре Форфанг. Лучший из россиян Денис Корнилов занял 25-е место.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира

Нижний Тагил (Россия)

Мужчины. К-120

1. Рихард Фрайтаг (Германия) – 267,5

2. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 266,9

3. Йохан Андре Форфанг (Норвегия) – 264,3…

25. Денис Корнилов (Россия) – 230,6…

46. Михаил Назаров (Россия) – 83,6…

48. Евгений Климов (Россия) – 75,2