Немец Веллингер победил на этапе Кубка мира в Нижнем Тагиле, Васильев – 30-й
В Нижнем Тагиле (Россия) состоялся этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.
Победу в соревнованиях на трамплине К-120 одержал Андреас Веллингер. Вторым стал его соотечественник Рихард Фрайтаг. На третьем месте австриец Штефан Крафт.
Лучший среди россиян Дмитрий Васильев занял 30-е место. Его соотечественник Денис Корнилов стал 33-м, а Евгений Климов занял 39-е место.
Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира
Нижний Тагил (Россия)
Мужчины
К-120
1. Андреас Веллингер (Германия) – 275,7
2. Рихард Фрайтаг (Германия) – 270,9
3. Штефан Крафт (Австрия) – 263,5…
30. Дмитрий Васильев (Россия) – 184,6…
33. Денис Корнилов (Россия) – 102,9…
39. Евгений Климов (Россия) – 98,6