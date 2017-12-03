В Нижнем Тагиле (Россия) состоялся этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина.

Победу в соревнованиях на трамплине К-120 одержал Андреас Веллингер. Вторым стал его соотечественник Рихард Фрайтаг. На третьем месте австриец Штефан Крафт.

Лучший среди россиян Дмитрий Васильев занял 30-е место. Его соотечественник Денис Корнилов стал 33-м, а Евгений Климов занял 39-е место.

Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира

Нижний Тагил (Россия)

Мужчины

К-120

1. Андреас Веллингер (Германия) – 275,7

2. Рихард Фрайтаг (Германия) – 270,9

3. Штефан Крафт (Австрия) – 263,5…

30. Дмитрий Васильев (Россия) – 184,6…

33. Денис Корнилов (Россия) – 102,9…

39. Евгений Климов (Россия) – 98,6