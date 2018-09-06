Скандалы сотрясают российский сноуборд. Несколько ведущих спортсменов уже объявили о завершении карьеры (как Алена Заварзина и Алексей Соболев). Некоторые могут принять такое решение еще до старта предстоящего сезона. Глава Федерации сноуборда России (ФСР) Денис Тихомиров отказался давать комментарии, пообещав сделать это в будущем. У каждого – своя правда. «Советский спорт» собрал заявления всех главных действующих лиц.

Алена ЗАВАРЗИНА



чемпионка мира (2011)

бронзовый призер Олимпиады (2014)

вице-чемпионка мира (2015)

бронзовый призер ЧМ (2017)

– В мае я получила четыре письма, отправленных с официальной почты ФСР. В них не было состава, каких-либо прелюдий – сухой вложенный документ, подписанный Денисом Тихомировым. В тексте документа констатация факта невозможности моего выступления за сборную России, так как я нахожусь на должности аналитика. И призыв к прохождению УМО (углубленного медицинского обследования). Если я не пройду обследование, то не получу президентскую стипендию за свои результаты в 2017-2018 годах, а также финансирование на 2019 год.

Открою вам тайну. Я пытаюсь пройти УМО два последних года. Безуспешно. Ввиду ужесточения правил со стороны ФМБА мои кондиции больше не являются пригодными для занятий спортом. Хотя эти кондиции остаются неизменными в последние два года (об этом я получаю большое заключение от своего врача в Австрии). Поэтому пройти обследование при всем своем желании я не могу. Следовательно, стипендию тоже никогда не получу и на сборы мне финансирование не дадут. Поэтому ФСР мне и написало, что я в этом году не катаюсь. Все.

Находясь в точно такой же ситуации в прошлом году и взяв на себя ответственность за свое здоровье, я все-таки поехала на Олимпиаду. Никто не был уволен. Никто не понес никакой ответственности. Хотя по закону я не имела права находиться в составе сборной России.

Я раздосадована тем, что моя карьера заканчивается таким образом из-за бюрократических вопросов. Понимала, что при желании могу решить эти проблемы. Но взвесив все "за" и "против", я решила ничего не делать. Да, в течение карьеры я постоянно решала такие вопросы. Но это было во имя чего-то – выступления на Олимпиаде, победы в общем зачете Кубка мира. Сейчас я этой цели не вижу. Выиграв общий зачет КМ в 2017 году, я не получила не то что надбавки к зарплате, а вообще зарплату за последующий сезон. Заняв на Олимпиаде четвертое место – что, к сожалению, является лучшим результатом нашей команды в Пхенчхане – я не получила компенсации за свои расходы на спортивного психолога и президентской стипендии. После побед в олимпийской дисциплине на чемпионатах России в последние два года, мне предлагали решать свои проблемы самой.

В общем, я не сильно нужна российскому спорту. Поэтому я подумала, что вселенная говорит мне – пора заканчивать с этим. Три месяца я была в прострации и депрессии, потому что не знала, что делать дальше. Понимала только, что связывать свое будущее со структурой спорта я не хочу. Эта структура выбила из меня весь дух.

(из обращения Заварзиной к болельщикам, опубликованном на сайте «Матч ТВ»)

Екатерина ТУДЕГЕШЕВА



2-кратная чемпионка мира (2007, 2013)

2-кратный бронзовый призер ЧМ (2009, 2017)

– По сравнению с тем, что мы получали до разделения федерации, объем экипировки сократился ровно в два раза. Это касательно главной сборной. Что в младших командах творится – даже представить боюсь. Раньше на сезон я получала 6 сноубордов, теперь – 2-3. Раньше было 4 пары креплений, теперь – 2. То же касается ботинок – их теперь выдают всего лишь одну пару на сезон. Конечно, этого не хватает! В нашем виде есть две дисциплины: параллельный слалом и слалом-гигант. На каждый нужно минимум по 2 доски на сезон. Это уже 4. Плюс хорошо бы иметь пару запасных. Я же в последний – олимпийский, к слову! – сезон получила 2 сноуборда для гиганта и 1 – для обычного. Итого – 3. Это еще повезло! Большинству других ребят и девчонок всего по 2 досталось. Остальное приходится покупать за свои деньги. Я личного спонсора просила – он в этом помогал. И он же предоставлял мне всю спортивную форму, одежду – ее я в принципе за последние 4 года от федерации не получала. Докупалось все – и доски (по 2-3 штуки в год), и ботинки, и крепления… Нормальный сноуборд стоит минимум 1000 евро. Ботинки – 600. Крепления – 350-400. Считайте сами.

Все последние годы я была на индивидуальной подготовке. Мне ее еще в 2015 году в Минспорте утвердил Юрий Нагорных. Я получала деньги напрямую, из этих средств оплачивались услуги тренеров, на них же я ездила на сборы. Но я за них и отчитывалась. В том числе – результатами. Теперь Тихомиров мне индивидуальную подготовку закрыл. Якобы, я не выполнила условия – не завоевала медаль Олимпиады. Хотя в Пхенчхане вся команда провалилась. И что в итоге? Никого не убрали, все старшие тренеры остались на своих местах, а виновата – только я. Справедливо? Тот факт, что последние три года я была лучшей в женской сборной во всех дисциплинах, брала в этом году малый хрустальный глобус никого не волнует. Этого, выходит, недостаточно.

Теперь мне поставили условие – либо я возвращаюсь в сборную и работаю вместе со всеми. Либо остаюсь на самоподготовке – но уже за свой счет. При этом нормального диалога ни с кем нет. С Тихомировым мы общаемся по электронной почте исключительно официальными письмами. Ни лично, ни по телефону не говорили уже очень давно. Я запросила у него, как у президента федерации и главного тренера сборной – какой у нас план тренировочных мероприятий, когда выезд на сборы? Ответа не пришло. Старший тренер команды – Денис Салагаев – и вовсе не говорил со мной с апреля. Как я могу что-то планировать в таких условиях?

(из интервью «Советскому спорту»)

Алексей СОБОЛЕВ



7-кратный чемпион России

победитель и призер этапов Кубка мира

– Причина моего ухода из сборной была простая: мой личный тренер более чем за 4 года «моего тренерства» не знал, какая у меня стойка. А также федерация не хотела идти на встречу и корректировать тренировочный процесс (я считал его неэффективным). А теперь 3 атлета хотят уйти из сборной. Причем, я уверен, есть и другие, но это не афишируют. Да и по сути, что они есть в федерации, что их нет ничего от федерации они не получают.

Раньше было все нормально с финансированием поездок, зарплатами. И проблемы: с тренерским составом, тренировочным процессом.

Что стало сейчас: все нормально с верой в светлое будущее. И проблемы с финансированием поездок, зарплатами, тренерским составом, тренировочным процессом.

Подробности. Финансирование поездок: не у всех дисциплин есть проблемы, но мягкий сноуборд просто попал под раздачу. Соня Федорова выиграла хрустальный глобус по итогам кубков Мира в прошлом году, а сейчас за свои деньги оплачивает тренировочный сбор. С зарплатами вообще все интересно. Я так понял, что у всех ребят, которых я знаю, нет договоров с федерацией сноуборда и зарплат нет. Раньше договоры были и зарплаты тоже, а сейчас вот нет. Хотя спонсоры у федерации есть. Лица атлетов используют в рекламных кампаниях, а вот на каком основании весь этот праздник происходит без договоров – ... его знает.

(из публикации Соболева в инстаграме)

Евгений ПРОНАШКО



бывший главный тренер молодежной сборной России

– В этом году меня уволили с поста главного тренера молодежной сборной страны. Формулировка – неудовлетворительная работа команды. Но стойте, лучший критерий работы тренера – финальный протокол соревнований. За 12 лет в сборной мои подопечные привезли с молодежных чемпионатов мира 43 медали, в том числе – 17 золотых! Причем самыми успешными были последние шесть сезонов – мы стабильно завоевывали по 5-7 наград. В 2018 году выиграли 6 – 3 золота и 3 серебра. Из 4 возможных комплектов! Если это – неудовлетворительная работа, то какая тогда удовлетворительная?

Налицо простой факт – меня элементарно подсидели. И не продлив со мной контракт, назначили на мою должность мужа первого вице-президента ФСР Натальи Подоровской – Александра Вегеле. Человека, у которого за все годы работы не было ни результатов, ни известных спортсменов.

Конечно, за 12 лет работы в сборной у меня были конфликты внутри федерации. Я никогда не входил в ее коллектив. По той простой причине, что я – непьющий. А у нас все тренерские советы и совещания – один сплошные пьянки. В итоге получалось, что если я не с ними – то я враг.

В последние годы, с момента разделения предыдущей федерации, серьезно сократилось финансирование молодежной сборной. Возможно это связано с тем, что главная команда страны фактически разделилась на три части – отдельно была Тудегешева, отдельно – Заварзина и Уайлд, отдельно – все остальные. У каждой этой группы были свои тренеры, свой план, свои сборы. И, соответственно, это все требовало денег. Но возможно, причина в другом – мне сознательно перекрывали кислород, чтобы результаты упали, и появился повод убрать меня из сборной. Простой факт – за последние годы мы вообще не получали инвентарь! Ни одной доски, ни одной пары ботинок! На последнем молодежном ЧМ мой подопечный Илья Витюгов выступал на сноуборде, который сам, на свои карманные деньги купил у бывшего члена команды. Причем этот сноуборд сломался – треснул сердечник! Бывало, что доски мне давали тренеры главной сборной, доставая их из каких-то загашников. На все вопросы к руководству Федерации, как так выходит, ответ был один: «Денег нет!».

(из интервью «Советскому спорту»)

Денис ТИХОМИРОВ



президент Федерации сноуборда России

– В настоящий момент я не готов давать комментарии по поводу заявлений спортсменов сборной России, появившихся в последнее время в публичном пространстве. Федерация подготовит свой официальный ответ и опубликует его в ближайшее время. Точные сроки назвать не могу. Предположительно – через две недели.