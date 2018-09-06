Соревнования по обоим видам спорта проходят на одном стадионе в Новой Зеландии и в одной и той же дисциплине биг-эйр. Подобный «вынесенный» этап в южном полушарии традиционен для фристайла со сноубордом. И после него наступает пауза: полноценный зимний сезон начнется лишь в конце октября-начале ноября, когда Кубки мира будут брать старт один за другим.

Однако для сборной России по сноуборду, которая на новозеландском этапе представлена одним Владом Хадариным (во фристайле наши не заявили на этап вообще никого), эта пауза обещает быть весьма напряженной – из-за скандала, вспыхнувшего в конце августа. Несколько спортсменов, прежде всего – экс-чемпионки мира Алена Заварзина и Екатерина Тудегешева, выступили с градом обвинений в адрес руководства сборной и национальной федерации (ФСР), которые возглавляет один человек – Денис Тихомиров.

По словам спортсменок, в российском сноуборде царит полный бардак: денег им регулярно недоплачивают, за победы не уважают, плетут всякие интриги, а состав сборной определяется непонятно как. Неугодные – отсекаются, любимчики – проталкиваются. В эмоциональном открытом письме Заварзина вообще советует молодым спортсменам бросать это занятие и идти в университет, потому что иначе их «съедят и выплюнут».

Тихомиров то отвергает обвинения спортсменок, то «уходит на дно». Вчера комментировать ситуацию для «Советского спорта» он отказался.

Что ж, давайте разбираться.

ПОСЛЕ ПХЕНЧХАНА ДЕНЕЖНЫЙ «ФОНТАН» ПРИКРУТИЛИ

Начнем с главного – с денег. И Заварзина, и Тудегешева в последнее время тренировались не в сборной, а самостоятельно, под руководством австрийских специалистов. Такой вариант обходится, конечно, дороже, а сейчас, после Игр в Пхенчхане-2018 госфинансирование зимнего спорта в России резко сокращается, и содержать спортсмена за рубежом министерству и федерациям становится гораздо сложнее – даже если этот спортсмен приносит результат. Вот и приходится все чаще разводить руками: извини, но если готовишься отдельно, то за свой счет – или добро пожаловать в общую команду. Похожая история сейчас назревает в биатлоне с Антоном Шипулиным. Не от того ли он до сих пор не решил: стоит ли продолжать карьеру?

Если формулировать совсем кратко, на волне домашней Олимпиады в Сочи наших «зимников» финансировали по максимуму, от пуза, а сейчас этот «фонтан» решили прикрутить. Мол, погуляли – и хватит. В стране и без сноубордов с биатлонами полно проблем.

Это главная тенденция, и думаю, что она прорвется скандалами еще не однажды. Сокращение финансового пирога автоматически означает его передел, и в такой ситуации недовольные будут всегда. Как результатами, так и методами. Причем деликатностью и изяществом последних ФСР, похоже, не отличается. Типичная «маленькая федерация», привыкшая делать свои дела в тишине. Вдали от широкой публики и на свое усмотрение. Кстати, ФСР – всего четыре года от роду. До Сочи-2014 там была единая федерация с горнолыжниками.

У ЗАВАРЗИНОЙ – ПРОБЛЕМЫ С СЕРДЦЕМ?

Тудегешевой ее самостоятельную подготовку ФСР не оплачивает уже давно. И федерацию она критикует тоже давно и постоянно. Заварзина же до сих пор значится на сайте ФСР как… ее вице-президент. Странно, не правда ли? Напоминает известную историю с высекшей саму себя унтер-офицерской вдовой.

Впрочем, она, слава богу, никакая не вдова, а жена двукратного чемпиона Сочи-2014 Вика Уайлда. Но при этом Заварзина второй год не может пройти так называемое УМО (углубленное медицинское обследование), без которого выставлять ее на соревнования по идее вообще нельзя – если что случится, это сразу подсудное дело. В прошлом сезоне ФСР пошла на «финт ушами», оформив Алену не как спортсмена, а как «аналитика», но там была Олимпиада. Сейчас же Тихомиров не хочет рисковать повторно, и его можно понять.

Заварзина утверждает, что с точки зрения ее австрийского врача она может выступать. Хотя и признает: «Ввиду ужесточения правил ФМБА (Федеральное медико-биологическое агентство – Прим. Л.Т.) мои кондиции больше не являются пригодными для занятий спортом… Поэтому пройти обследование при всем желании я не могу». По информации «Советского спорта» загвоздка тут – в ее проблемах с сердцем. А без УМО и «штемпеля» ФМБА де-юре не может быть ни зарплаты спортсмена сборной (при том, что их количество уменьшается вместе с общим финансированием), ни премиальных за высокие результаты.

Кто-то скажет: если бы хотели – все равно нашли бы способ заплатить. И с этим тезисом я, пожалуй, готов согласиться. Но тут есть еще одна загвоздка: а «высокие результаты» – они вообще-то есть?

Х-м, это смотря с кем сравнивать. Если с двукратной чемпионкой Пхенчхана чешкой Эстер Ледечкой, явно доминирующей сейчас в мировом сноуборд-слаломе, то нет. С другой стороны, именно Заварзина была лидером нашей сборной в последние годы. В сезоне-2016/17 она взяла бронзу ЧМ, малый КМ в «гиганте» и была второй в общем слаломном зачете после такого монстра, как Ледечка. Да и на Олимпиаде этой зимой Алена должна была брать медаль, но… Упала и в полуфинале, и в заезде за бронзу. Вместо назревавшего серебра получилась «деревяшка».

Это лучший результат российского сноуборда в Пхенчхане. Тудегешева там вылетела уже в 1/8, а все ее прошлые крупные победы были еще до Игр в Сочи. И на последней, корейской Олимпиаде наша сборная осталась без единой медали, хотя была там в полном составе – допинг-ястребы из ВАДА и МОК не трогали сноуборд.

КАЗУС ФЕДОРОВОЙ

Или возьмем ситуацию с 20-летней Софьей Федоровой, которая взяла малый Кубок мира-2017/18 в слоупстайле и которую, согласно открытому письму Заварзиной, ФСР заставляет подписать обязательство попасть в первую пятерку нового КМ. Мол, Федорова сейчас приехала в Новую Зеландию за свой счет, но подписывать не хочет и потому отрезана от соревнований.

Что ж, слоупстайл и биг-эйр – близкие дисциплины. Но в последней Федорова выше четвертого места на этапах КМ пока не поднималась. Да и ее весенний «глобус» в слоупстайле получился специфическим: за весь сезон там состоялось только три этапа. А в Пхенчхане Федорова заняла скромное восьмое место. Другое дело, что девочка все равно перспективная (только что исполнилось 20) и душить ее обязательствами «дай гарантию топ-5, а то оставим без денег» – полнейший идиотизм, если не сказать похлеще.

…Как видите, здесь у каждой из сторон есть своя правда. Но очень не хочется, чтобы из-за этих противоречий был развален один из сильнейших в России зимних олимпийских видов спорта. А сила там, уверяю, есть. Особенно в слаломе имени Заварзиной (29 лет), Тудегешевой (30) и их наследниц, хотя не только. Как раз сейчас, все в той же Новой Зеландии завершается «пристегнутый» к стартовому этапу КМ юниорский чемпионат мира по сноуборду и фристайлу. Сборная России взяла там 16 наград, включая 5 золотых, и стала первой в командном зачете. Причем четыре победы пришлись на долю сноуборда, а в слаломе и слаломе-гиганте наши заняли 10 призовых мест из 12, в том числе шесть из шести у мужчин. Два полных пьедестала!

Все российские чемпионы этого юниорского первенства уже выступали в Пхенчхане: Дмитрий Логинов, Милена Быкова, Кристина Пауль и Анастасия Таталина. Эх, жаль, Федоровой не хватает…

СНОУБОРД

Основные даты сезона-2018/19

Кубок мира 6-8.09, 3.11-24.03 Этапы КМ в России 26-27.01. Москва Чемпионат мира 31.01-10.02. Парк-Сити (США)

Все медали Олимпиады-2018

Золото Серебро Бронза Всего 1 США 4 2 1 7 2 Канада 1 2 1 4 3 Франция 1 1 0 2 4 Чехия 1 0 1 2 5-7 Австрия 1 0 0 1 5-7 Италия 1 0 0 1 5-7 Швейцария 1 0 0 1 8-9 Австралия 0 1 1 2 8-9 Германия 0 1 1 2 10-12 Китай 0 1 0 1 10-12 Корея 0 1 0 1 10-12 Япония 0 1 0 1 13-17 Великобритания 0 0 1 1 13-17 Испания 0 0 1 1 13-17 Новая Зеландия 0 0 1 1 13-17 Словения 0 0 1 1 13-17 Финляндия 0 0 1 1

Места, занятые российскими спортсменами в Пхенчхане

Мужчины Женщины Параллельный гигантский слалом 10. Вик Уайлд 14. Дмитрий Сарсембаев 18. Андрей Соболев 32. Дмитрий Логинов 4. Алена Заварзина 10. Милена Быкова 14. Екатерина Тудегешева 19. Наталья Соболева Слоупстайл 19. Влад Хадарин 8. Софья Федорова Борд-кросс 11. Николай Олюнин 31. Даниил Дилман 12. Кристина Пауль 18. Мария Васильцова Биг-эйр 20. Влад Хадарин 32. Антон Мамаев 21. Софья Федорова Хаф-пайп 20. Никита Автанеев –

ФРИСТАЙЛ

Основные даты сезона-2018/19

Кубок мира 5-7.09, 4.11-30.03 Этапы КМ в России 16.02. Москва 22-24.02. Миасс (Челябинская обл.) Чемпионат мира 1-9.02. Парк-Сити (США)

Все медали Олимпиады-2018

Золото Серебро Бронза Всего 1 Канада 4 2 1 7 2-3 США 1 2 1 4 2-3 Швейцария 1 2 1 4 4 Франция 1 1 0 2 5-7 Белоруссия 1 0 0 1 5-7 Норвегия 1 0 0 1 5-7 Украина 1 0 0 1 8 Китай 0 2 1 3 9 Австралия 0 1 0 1 10 Россия 0 0 2 2 11-14 Великобритания 0 0 1 1 11-14 Казахстан 0 0 1 1 11-14 Новая Зеландия 0 0 1 1 11-14 Япония 0 0 1 1

Места, занятые российскими спортсменами в Пхенчхане