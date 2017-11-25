На этапе Кубка мира по сноуборду в Пекине (Китай) состоялись соревнования по биг-эйру.

На этапе Кубка мира по сноуборду в Пекине (Китай) состоялись соревнования по биг-эйру.

У женщин россиянка Софья Федорова заняла четвертое место. Победила австрийка Анна Гассер. В тройку также попали японка Мияби Оницука и финка Энни Рукаярви.

У мужчин победил канадец Марк Макморрис. В тройку призеров также попали новозеландец Тиарн Коллинс и норвежец Торгейр Бергрем. Россиянин Никита Тютерев на десятой позиции.

Сноуборд. Кубок мира. Пекин (Китай)

Мужчины. Биг-эйр

1. Марк Макморрис (Канада) – 187,00

2. Тиарн Коллинс (Новая Зеландия) – 183,75

3. Торгейр Бергрем (Норвегия) – 179,75…

10. Никита Тютерев (Россия) – 70,75…

12. Влад Хадарин (Россия) – 76,25…

37. Антон Мамаев (Россия) – 20,50

Женщины. Биг-эйр

1. Анна Гассер (Австрия) – 175,50

2. Мияби Оницука (Япония) – 155,75

3. Энни Рукаярви (Финляндия) – 154,00

4. Софья Федорова (Россия) – 123,50