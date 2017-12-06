5 декабря Международный олимпийский комитет принял решение временно приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранил Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Чистые российские спортсмены будут допущены к соревнованиям в нейтральном статусе.

«Я хочу поблагодарить вас, дорогие друзья, болельщики, близкие, за добрые слова поддержки, которые вы мне присылаете. Для меня это очень важно. Это меня вдохновляет. Дает сил. Я чувствую, что мы вместе. Обнимаю вас всех», - написала Заварзина в своем Instagram.