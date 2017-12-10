МАГИЯ РЕКОРДОВ

Рекорд мира – штука совершенно особенная, не сравнимая ни с чем. Даже с победой на Олимпийских играх или ЧМ. Во-первых, чемпионов полным-полно. Их намного больше, чем рекордсменов. Во-вторых, чемпионы бывают разные. Например, предсказуемые. Или с изрядной долей везения. Или даже «на подхвате» - скажем, биатлонист, не лучшим образом пробежавший свой этап в золотой эстафете, получает такую же медаль, как и его вытащившие команду товарищи. Ну и, в-третьих, чемпион – это всегда сильнейший сейчас. В данную минуту и в данном месте. Не более.

А рекордсмен мира – сильнее всех в истории. За десяти- или даже столетия. Чемпион всех времен. Чувствуете разницу?

Вы, как и я, и весь остальной мир, наверняка обалдевали, когда видели фантастический бег ямайца Усэйна Болта в Пекине-2008. От такого челюсть не отвиснет разве что у паралитика. А теперь представьте, что то же самое делает парень из России. Да страна просто сошла бы с ума, высыпала на улицы! Вот что такое настоящий мировой рекорд.

Их у нашей страны, кстати, осталось совсем немного, если брать олимпийские дисциплины - без всяких «коротких бассейнов», «закрытых помещений» и экзотических дистанций. В плавании - ни одного российского рекорда. Есть кое-что в тяжелой атлетике, но она сейчас переживает такие кошмары (национальная федерация дисквалифицирована, сборная отстранена), что про нее лучше не вспоминать. Атлетика легкая? Шесть рекордов, четыре из которых – еще советские (вплоть до метателя молота Юрия Седых из далекого 1986-го) и ни один не принадлежит действующему спортсмену. После 5,06 Елены Исинбаевой в 2009-м – гробовая тишина. И сейчас только прыгунья в высоту Мария Ласицкене всерьез примеривается к рекордному рубежу 2,09.

Что у там нас еще? В шорт-треке – пусто. В фигурном катании достижения Евгении Медведевой восхищают заслуженно и бесспорно, но наивысшие судейские баллы – это, согласитесь, все-таки немного «не то». Остаются одни коньки…

«СДЕЛАЙ ИЛИ УМРИ»

Рекорда от Юскова ждали, и он это знал. После финиша в интервью официальному сайту ИСУ честно признался, что выходил на старт под девизом «сделай или умри». После сумбурного прошлого сезона, когда Денис утратил многолетнюю гегемонию на «полуторке», в нынешнем он сразу показал всем: король вернулся. В ноябрьском Херенвене Юсков «привез» всем полторы секунды. Неделю назад, на другом быстрейшем катке мира в Калгари («мировые» бьют либо там, либо в Солт-Лейк-Сити) ему не хватило всего 0,29 до рекорда Шани Дэвиса, которому (рекорду, а не американцу) 11 декабря могло исполниться восемь лет.

Не исполнилось!

Это был действительно «бег на пределе». В предпоследней паре голландец Кун Вервей своими 1.41,63 показал Юскову: лед хороший, быстрый, здесь можно бить. Потом помог напарник по забегу Джо Мантия: сопротивление американца на первой половине дистанции помогло Денису разогнаться «по полной», как он умеет. И вот, последний, большой поворот, за которым - финишная прямая. Мантии уже не видно, он далеко позади. Весь мир позади! Только русский парень, одиноко летящий по льду с космической скоростью - и цифры на секундомере. Господи, как же быстро они мелькают. Успеет или нет?

На финишной черте Юсков по-спринтерски согнулся в три погибели, выбросив правый конек как можно дальше вперед. И именно это, последнее усилие оказалось рекордным! Всего две сотые снял он с результата Дэвиса, даже не разменял 101 секунду. Две «сотки» - при практически идеальных условиях, когда сошлось все!

Вот так бьют рекорды мира.

МУРАШОВ: 34,02 НА 500 м!

Кстати, конькобежцев-рекордсменов у нас теперь двое. И второй в ту же ночь мог свой рекорд потерять… из-за третьего россиянина. Накануне, на первой из двух «пятисоток» этапа в Солт-Лейк-Сити, что Павла Кулижникова (9-е место), что Руслана Мурашова (последнее, 19-е) в очередной раз выносило с малого поворота на чужую дорожку (Мурашов даже пересек ее целиком и зацепил рекламный щит), и когда в субботу их свели в один забег, подумалось: что же это будет за свистопляска, если они оба опять начнут болтаться поперек трека туда-сюда?..

Но в том-то и дело, что раз уж они бегут вместе, то минимум один из двух точно будет финишировать не по ненавистной малой дуге, а по большой! Этим счастливчиком оказался Мурашов. Однако поначалу всеобщее внимание было приковано, конечно, к Кулижникову, два года назад бившему мировые и в Калгари (34,00), и в Солт-Лейке (33,98). Увы, Павла вновь занесло на проклятом повороте, и…

В тот момент, когда Кулижникова вынесло на чужую дорожку, я вдруг почувствовал: в этой привычно-печальной картинке что-то не так. А где же соперник, которому он обычно заслоняет путь, за что уже получал дисквалификации? Где Мурашов?

А Мурашов оказался уже - тю-тю! После провала в пятницу и находясь в тени именитого партнера по сборной, Руслан бежал свободно и легко. Большой поворот он пролетел идеально и успел проскочить на прямую впереди «пошедшего юзом» Павла. И не успел никто толком понять, что произошло, как на табло зажглись сумасшедшие секунды: 34,02. Третий результат в истории, в четырех сотых от кулижниковского «мирового»!

Потом было еще семь пар, но все они проиграли Мурашову не меньше десятой. Что ж, будем надеяться, что в Пхенчхане ему тоже достанется большой поворот. Тогда результат может быть любым, вплоть до золота. Даже без Кулижникова. которого из-за старой допинг-дисквалификации на Игры наверняка не допустят.

А вот у Юскова, в свое время тоже «отсидевшего», ситуация посложнее. И тут кое-какая надежда на прощение имеется. Ловили его в далеком 2008-м на марихуане, а потом то увеличивали срок с четырех месяцев до четырех лет, то, наоборот, сокращали - и даже чуть ли не отменяли. В общем, мутная история, в которой стоит поискать юридические зацепки.

Ну а то, что России нужно обязательно бороться за Юскова, а чиновникам МОК – всерьез подумать о «персональной амнистии» (что это будет за «полуторка» в Пхенчхане - без мирового рекордсмена и бесспорного лидера?), Денис доказал в Солт-Лейк-Сити на все сто. Точнее, на сто одну секунду и две сотые.

Коньки

Кубок мира

4-й этап. Солт-Лейк-Сити (США)

1500 м. Мужчины

1. Денис Юсков (Россия) – 1.41,02 (мировой рекорд)

2. Кун Вервей (Голандия) – отставание 0,61

3. Томас Крол (Голландия) – 1,61

500 м. Мужчины

1. Руслан Мурашов (Россия) – 34,02

2. Кай Вербай (Голландия) – 0,11

3. Дай-Дай Нтаб (Голландия) – 0,13

4. Павел Кулижников (Россия) – 0,14

1500 м. Женщины

1. Мико Такаги (Япония) – 1.51,49

2. Маррит Леенстра (Голландия) – 0,82

3. Екатерина Шихова (Россия) – 1,37

4. Юлия Скокова (Россия) – 2,52

Командная гонка преследования. Женщины

1. Япония – 2.50,87 (мировой рекорд)