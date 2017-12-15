В минувший уик-энд Денис Юсков завоевал два золота на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, но главное – обновил мировой рекорд на дистанции 1500 м. «Советский спорт» дождался, пока лидер сборной вернется в Россию, и сделал с ним интервью.

«НА МИРОВОМ РЕКОРДЕ НЕ ЗАЦИКЛИВАЛСЯ»

– Добрались до дома без приключений?

– Куда же без них, – вздыхает Денис. – Пытался посчитать – 30 часов в дороге вышло. Сначала из Солт-Лейк-Сити до Детройта, а там рейс в Париж задержали. Пока прилетели во Францию – опоздали на самолет до Москвы. Пришлось ждать следующий, менять билеты… В итоге лишь во вторник ночью приземлились в «Шереметьево». Налегке – багаж так и не прибыл. Доехал до дома – сразу спать. А с утра подъем – и на экзамены.

– Какие?

– Сдаю на повышение квалификации. Я ведь на тренера учусь, в РГУФКе. Кстати, интересный опыт, когда совмещаешь полученные знания по теории с тем, что присходит на практике. Очень помогает!

– И когда к экзаменам готовиться?

– Когда время есть. В самолете, в отеле, после стартов… Преподаватели идут на встречу, но только в том плане, что позволяют заниматься удаленно. На экзаменах спрос суровый – как со всех. Не важно, рекордсмен ты или нет…

– Кстати, о рекорде. Эмоции спустя четыре дня поутихли?

– Да, сейчас уже спокойно об этом думаю. Но поначалу радость такая была! Не просто счастье – еще и облегчение. Будто груз с души свалился.

– «Накачивали» себя перед стартом?

– И да, и нет. Просто знал, что могу и должен побить этот рекорд. С другой стороны – слишком часто об этом не думал. Два года назад уже была история. Тогда так же, как сейчас, подряд шли этапы в Калгари и в Солт-Лейке. В Канаде я пробежал 1.41,88. И начал себя грузить: «надо-надо-надо». Надо бить в Юте время Шани Дэвиса! Думаю, перегорел тогда психологически. Поэтому не получилось. Сейчас учитывал тот опыт и на словосочетании «мировой рекорд» особо не зацикливался.

– Неделю назад в том же Калгари вы пробежали «полуторку» за 1.41,33. Могли быстрее?

– Было бы сложно. На высокогорье проводится мало стартов. В прошлом сезоне вообще не было. В этом – всего два. Там другие условия, другие свойства льда. Скорости выше, но ко всему надо успеть адаптироваться. Прочувствовать, что и как. Так что с первой попытки замахнуться на рекорд не получилось.

– Достижение Дэвиса вы превзошли на 0,02 секунды, показав 1.41,02. Выбежать из 1.41,00 было реально?

– Вполне. И это, кстати, немного расстраивает. Но я максималист по натуре. Всегда критично отношусь к собственному бегу. В Солт-Лейке он тоже был не безупречен. Где-то можно добавить. Хотя не знаю, возможно ли в принципе пробежать всю дистанцию так, чтобы каждый шаг попадал идеально.

«НА ТЫСЯЧЕ НЕ УСПЕВАЮ УСТАТЬ»

– Утром в день старта не было ощущения: «Вот он, этот день – рекорд будет мой!».

– Нет. Повторюсь – старался об этом не думать. А вот спал в ту ночь плохо. Как и мой сосед по комнате. Не знаю, что это – предчувствие какое было, волнение, или просто нюанс акклиматизации.

– Прыгуны в высоту или в длину часто бьют личные рекорды на тренировках. То есть, объективно знают, какой результат способны показать. И иногда он – выше рекордов планеты. Другое дело, как удается выступить на соревнованиях…

– У нас все иначе. Во-первых – высокогорных катков мало, приезжаем мы туда редко, а на равнинных рекорд не побить. Во-вторых, на тренировках мы редко используем две дорожки. Как правило, бежим только по внутренней. Это влияет на скорость, и время получается хуже. Да и цели такой никто не ставит – выжать из себя максимум…. Главное – соревнования.

– Призовые или бонус за рекорд положены?

– Понятия не имею. По крайней мере, я пока ничего не получил. Да и не думаю об этом особо.

– В Америке вы еще и на 1000 м золото взяли.

– Нравится мне эта дистанция! Прежде всего тем, что я на ней не успеваю устать! Сам-то пришел из многоборья, основная специализация – полуторка. Так что на тысяче у меня нет времени выдохнуться. Отсюда – сильный второй круг. Но при этом есть не хватает мощного разгона.

– Если его подтянуть, можно и здесь на рекорд замахнуться?

– Подтянуть-то можно, но где гарантия, что, улучшив разгон я не просяду в чем-то еще? Физиология – специфичная штука. С ней лучше не шутить и обходиться очень бережно, – смеется Денис. – В любом случае, буду стараться прибавить. Потенциально могу и тысячу бежать быстрее.

«ПОЕЗДКА В ПХЕНЧХАН ОТ МЕНЯ НЕ ЗАВИСИТ»

– Каковы ближайшие планы?

– В воскресенье садимся на сбор в Коломне, впереди – чемпионат России. Для меня он пройдет в подготовительном режиме. Все, что мы наработали летом, теперь выплеснули. Нужно снова заложить базу под оставшиеся старты. Что-то подтянуть, подправить. А в январе в Коломне состоится чемпионат Европы – к счастью, у нас его не забрали, как этап Кубка мира в прошлом году. В 2016-м здесь и мир проводился – все прошло на высоком уровне. Сейчас будет также. Важно хорошо выступить перед своими зрителями.

– А потом – Олимпиада. И не понятно, пустят вас в Пхенчхан, или нет.

– От меня тут ничего не зависит, – вздыхает Денис.

Напомним, что МОК допустит до участия в Играх только тех российских спортсменов, в истории которых нет нарушений анти-допинговых правил. Юсков в 2009-м был дисквалифицирован на 4 года за употребление марихуаны, но позже срок отстранения сократили до 3-х лет.

– Я знаю, что я честный спортсмен, – продолжает Денис. – Я никогда не принимал ничего, чтобы улучшить свои результаты. Все мои пробы на протяжении последних лет – чисты. Не думаю, что есть повод не пускать меня на Игры. Но сделать сейчас ничего не могу. СКР (Союз конькобежцев России) работает над тем, чтобы решить этот вопрос. Моя задача – просто тренироваться и быть готовы поехать в Корею. Не просто поехать – но и бороться за победу.

– Сама ситуация сильно напрягает?

– Волнение есть, конечно. Особенно переживал, когда вся эта история закрутилась и не было понятно, пустят нас на Игры хоть как-то, или нет. Сейчас чуток успокоился.

– Болельщики говорят, что ехать в Корею под нейтральным флагом – это позор, признание вины и все такое. Спортсмены мыслят иначе – ехать надо, мы столько готовились, это шанс всей жизни… Вы к какой точке зрения ближе?

– У обеих сторон своя правда. И мое сердце разрывается. С одной стороны – как так, выступать не под своим флагом? Недопустимо! С другой – мы четыре года готовились к Играм, и не хочется терять свой шанс завоевать медаль. Кроме того, непонятно, к каким последствиям привел бы бойкот. Возможно, только усугубил бы ситуацию. В общем, все сложно. Печально, что нам приходится играть по правилам, которые нам навязывают. Но с этим ничего нельзя поделать – только мириться.

– Иностранцы в ваш адрес косо не смотрят? Помнится, были персонажи, активно критиковавшие Павла Кулижникова в соцсетях и в прессе за его бывшую дисквалификацию и положительную пробу на мельдоний.

– Лично никогда с таким не сталкивался. Да и сейчас все спокойно. Ребята поумнели. Поняли, что нужно сначала разобраться в ситуации, понять, что к чему, а только потом делать выводы. Пороть горячку – последнее дело, сам же выставляешь себя не в лучшем свете. Так что отношения со всеми нормальные. Проблем нет.