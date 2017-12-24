Собственно, дисквалификация МОК на жизнь Скобрева никак не повлияла. Один из самых известных конькобежцев XXI века официально объявил о завершении своей спортивной карьеры еще в прошлом году. И сейчас работает в тренерском штабе ХК «Динамо». Ехать на Олимпиаду в Корее Иван в принципе не собирался даже в роли болельщика – в клубе работы по горло перед плей-офф.

Однако сама по себе пожизненная дисквалификация – неприятный удар по репутации известного спортсмена, который был отчасти олицетворением олимпийского движения в своем виде спорта. И, возможно, оказался под ударом в первую очередь как раз в силу своей известности. Ведь никаких нарушений за Скобревым на соревнованиях никогда не числилось. Он всегда сдавал тесты в соответствии с международными правилами и требованиями. И никогда не имел претензий в свой адрес.

И вот сейчас должен не то, что оправдываться, терпеть ущемление в своих правах только из-за того, что его имя кто-то включил в подозрительный список.

Но если подходить к доказательной базе таким образом, то можно смешать с грязью имя любого известного спортсмена. Чтобы обсудить эту щекотливую тему, обозреватель «Советского спорта» решил поговорить со Скобревым с глазу на глаз после матча «Динамо» – СКА.

«ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО ПОДСТАВИТЬ МОЖНО КОГО УГОДНО»

– Я очень удивился, когда узнал о санкциях, – рассказывает Иван. – Ведь ничего не предвещало беды. И вдруг я узнаю в последний момент, что мое дело также будет рассматриваться в дисциплинарной комиссии МОК. Смешно, что основанием для этого послужило наличие какого-то непонятного списка «Дюшес», где якобы фигурирует и моя фамилия. При этом к моим пробам нет никаких претензий. Не то что чего-то запрещенного, ни солей, ни царапин на пробирках.

Я не хочу оправдываться. Раз пошли такие глобальные разбирательства, значит, рыльце у нас где-то тоже в пушку. Но вот почему пытаются в том числе обвинить известных спортсменов, у которых все чисто – мне непонятно. Возможно, что просто из-за их медийности, из-за того, что они поддерживают государство.

Сейчас я принял решение подождать. Как я понимаю, 20 января начнутся слушания в арбитражном спортивном суде. Надеюсь, что там будут работать квалифицированные судьи, которые во всем разберутся и сделают правильные выводы. Но опять же. Если имели место какие-то подмены… Тут надо разбираться. Потому что для меня, как для спортсмена это просто дико!

– Почему?

– Так ведь тогда получается, что любая допинг-проба не защищена. «Чистый» ты или «грязный». В лаборатории, что с тобой захотят, то и сделают. Вот с чем надо разбираться! Это же очень опасный прецедент. Надо сделать так, чтобы в будущем такого в принципе быть не могло.

– А сейчас получается, что любого спортсмена могут запросто оговорить «по заказу»?

– Если ты станешь политически кому-то неугоден – элементарно. И ни для кого уже неважно, что ты был «чистым» на протяжении всей своей спортивной карьеры, которую начал фактически в три года! И вот с тех пор ни одной положительной пробы. А теперь на основании какого-то списка, возможно, вообще выдуманного вдруг делаются такие жесткие выводы. Надеюсь, что с этим профессионально разберутся.

«СОЮЗ КОНЬКОБЕЖЦЕВ ПОДАСТ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИСК»

– Собираетесь бороться за свое честное имя?

– У меня бороться в судах сейчас особо времени нет. Я должен вот здесь бороться, на ледовой площадке, вместе с ребятами из «Динамо». Но есть Союз конькобежцев России, который подаст апелляцию на нескольких спортсменов, которые оказались в этом списке, и у которых все допинг-пробы всегда были в самом чистейшем состоянии. Но вот пока мы оказались наказаны непонятно за что. Так что будет подан коллективный иск. Надеюсь, что это решит все наши проблемы.

– Огорчены этой ситуацией?

– Огорчен – не то слово. Я огорчен, что «Динамо» сегодня проиграло СКА. А тут мне просто неприятно, что уже после завершения карьеры тебе вдруг постфактум предъявляют какие-то обвинения. Нелепость какая-то! Я пока думаю, что это просто недоразумение. И компетентные органы в этом разберутся.

– Вы собирались поехать на Олимпиаду-2018? Санкции МОК не сорвали ваши планы?

– Лететь на Игры в Корею сейчас было в любом случае нереально. На время Олимпиады в чемпионате будет перерыв и в нем мне надо будет плотно работать с командой. Но вот то, что меня пожизненно отстранили от Олимпиад просто обидно! Я в конце концов участвовал в трех Зимних играх и ассоциировался в коньках, как один из символов олимпийского движения. А сейчас я вдруг отстранен! Думаю, что МОК сам себя дискредитирует такими методами. Уверен, что у международного союза конькобежцев ко мне никогда не было никаких претензий и быть не могло. За всю мою долгую карьеру.

«НЕЛЬЗЯ ОТВОРАЧИВАТЬСЯ ОТ СБОРНОЙ»

– У вас нет ощущения, что из-за всех этих допинговых скандалов люди вообще начали хуже относиться к Олимпийским играм?

– В том, что во всех этих историях есть огромное влияние политики, я не сомневаюсь. Но, видимо, и мы не совсем правильно вели борьбу с допингом, раз у нас такие проблемы. Я об этом тоже начинаю задумываться. Поэтому тут все сложилось. Мы сделали какие-то неправильные действия, а нас решили наказать по максимуму.

– Что думаете о ситуации с выступлением на Играх под нейтральным флагом? Можете примерить ее на себя?

– Это непросто. На наших спортсменов будет оказано сильное давление. Но ехать все равно надо. И спортсменам, и болельщикам. Пусть форма будет нейтральной, но наш триколор должен быть на трибунах! Также надеюсь, что к концу Олимпиады мы полностью восстановим свои права и будем вновь участвовать в соревнованиях со своим гимном и под своим флагом.

– То есть наши болельщики не должны отворачиваться от сборной, а наоборот создать такую атмосферу на трибунах, чтоб ни у кого сомнений не возникало – кто выступает?

– Как можно сейчас отворачиваться от сборной? Зачем? Наш спорт сейчас переживает трудные времена. И на мой взгляд – незаслуженно. И нам сейчас наоборот надо сплотиться. Все плохое выкинуть. И начать новую спортивную историю, самую чистейшую и успешную.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Иван Александрович Скобрев, конькобежец. Родился 8 февраля 1983 года в Хабаровске. Многократный чемпион и рекордсмен России. Серебряный призер ОИ–2010 на дистанции 10000 метров. Бронзовый призер ОИ–2010 на дистанции 5000 метров. Чемпион мира–2011 в классическом многоборье. Семикратный призер чемпионатов мира на дистанциях 1500, 5000, 10000 метров и командной гонке. Последним его соревнованием стала командная гонка на ОИ–2014 (6 место). 13 февраля 2016 года официально объявил об окончании спортивной карьеры. С 6 декабря 2016 года работает тренером по физ. подготовке в ХК «Динамо» (Москва).