Союз конькобежцев России включил Ольгу Фаткулину в расширенную заявку на участие в Олимпиаде в Пхенчхане, несмотря на то, что МОК пожизненно отстранил спортсменку от участия в Олимпийских играх. В интервью «Советскому спорту» Ольга рассказала о том, почему Григорий Родченков внес ее в «список Дюшес» и когда Спортивный арбитражный суд (САS) в Лозанне рассмотрит ее апелляцию на отстранение от Олимпиады.

«КОМИССИЯ МОК НАС НЕ СОБИРАЛАСЬ СЛУШАТЬ»

- Вы подали жалобу в Спортивный арбитражный суд. Но получили ли вы мотивировочную часть из МОК на ваше пожизненное отстранение от Олимпийских игр?

- Пока нет. Но надеемся, что скоро получим.

- Но вы же в курсе, что вам вменяется?

- В курсе. Родченков внес меня в свой список за мои большие щеки. Из формы и размеров моих щек он сделал вывод, что я с детства принимала гормоны роста.

- На ваших пробах обнаружены царапины?

- Никаких царапин нет и к содержимому пробирки претензий нет.

- Откуда у вас эта информация, если вы не получили мотивировочную часть?

- Я была в Лозанне на рассмотрении моего дела в конце ноября. А затем нам прислали сокращенный вариант мотивировочной части.

- Можете поподробнее рассказать, как проходило заседание комиссии Освальда?

- Выступали адвокаты МОК, которые обвинили нас в нарушении антидопинговых правил, говорили, что в России грязный спорт и вообще поливали нас и нашу страну грязью. Говорили, что даже если у наших спортсменов чистые пробы, все равно мы замешаны в сговоре, что мы виноваты в подмене проб.

- А вы что отвечали?

- Нас никто не спрашивал. За нас говорили наши адвокаты.

- Члены комиссии о каждом спортсмене отдельно говорили?

- Да, говорили, у кого какие нарушения. У кого-то были царапины на пробирках. У меня царапин не обнаружили.

- Но хотя бы вопросы вам задавали?

- Никаких вопросов не было. Хотя все это длилось почти шесть часов. В конце наши адвокаты попросили, чтобы спортсменам разрешили произнести последнее слово. И каждый говорил, что он невиновен, и задавал логичный вопрос, за что его так наказали? Нас выслушали и все. А затем, спустя какое-то время, пришел сокращенный вариант мотивировочной части. Из нее мы и узнали, что Родченков внес меня в «список Дюшес» из-за моих щек.

«НИКТО НЕ МОЖЕТ ОБЪЯСНИТЬ, В ЧЕМ МОЯ ВИНА»

- Вы говорили, что никогда не встречались с Родченковым. Где он мог пристально вглядеться в ваши щеки?

- Он был на забеге на 500 метров на Олимпиаде в Сочи. Видимо, там мои щеки ему и показались подозрительными.

- Когда вы подали апелляцию в САS?

- Сразу после моего отстранения. Но у нас не хотели принимать документы из-за отсутствия мотивировочной части. Но затем нашим адвокатам удалось договориться, чтобы документы приняли. Когда появится мотивировочная часть, ее прикрепят к делу.

- Когда можно ожидать рассмотрения вашего дела?

- Нам сообщали, что в период с 20 по 30 января. Так что мы на низком старте.

- Как оцениваете шансы на положительный исход – как крайне малые, или сохраняете надежду?

- Правда на нашей стороне, какую-то надежду сохраняю, но не сильно верю в положительный исход. Если сохранять уверенность в том, что меня оправдают, то представляю, как отрицательное решение мне по башке бабахнет – все, ты в пролете! На нас начали гнать волну сразу после Олимпиады в Сочи. Понятно, что все к этому шло. Но мне просто обидно – почему я? Никто мне не может объяснить, в чем моя вина. Щеки? Но это же не аргумент! Судьба что ли такая, кто-то свыше начертал – отстранить этих людей от Олимпиады.

- Но Дениса Юскова оправдали?

- Да его вообще не было в этих списках. Денис всю эту грязь не пережил, ему просто потом сказали, что он не виноват, претензий к нему нет.

- То есть, вы себя готовите к худшему, чтобы это не стало для вас ударом?

- Да, потому что, как я уже сказала, не сильно верю в положительный исход.

- Однако у Международного союза конькобежцев (ISU) к вам претензий нет. Вы и в следующем сезоне планируете выступать на Кубке мира?

- Я сейчас вообще не думаю о том, что буду делать в следующем сезоне. Просто Международный союз конькобежцев понимает, что никаких доказательств моей вины нет, поэтому и допускает меня на Кубок мира, на чемпионат Европы. Представители ISU ведь присутствовали на заседании комиссии МОК. Они были полностью согласны с доводами наших адвокатов, а вот над доводами адвокатов МОК посмеивались. Руководство ISU по сравнению с чиновниками из других федераций повело себя разумно.

- На этапе Кубка мира в Канаде местные болельщики вывешивали какие-то баннеры, осуждающие вас. Что на них было изображено?

- Я вообще не хочу про эти баннеры вспоминать. Всякие недобрые взгляды со стороны соперниц замечала. Но я ни с кем там не общалась, старалась максимально от этого абстрагироваться. Больше не хочу об этом говорить.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

24 ноября дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Денисом Освальдом приняла решение о пожизненном отстранении от Олимпийских игр российских конькобежцев Ольги Фаткулиной и Александра Румянцева.

Фаткулина завоевала серебро на дистанции 500 метров на Играх-2014 в Сочи. Румянцев также принимал участие в соревнованиях, но остался без медалей. Обоих спортсменов признали виновными в нарушении антидопинговых правил, их результаты аннулированы.

Однако Союз конькобежцев России включил в расширенную заявку на участие в Олимпиаде в Пхенчхане Фаткулину, Румянцева, также пожизненно отстраненного от участия в Олимпийских играх Артема Кузнецова и уже отбывших наказание за нарушение антидопинговых правил Дениса Юсков и Павла Кулижникова.