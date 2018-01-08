Правда – с переменным успехом. Кому удалось завоевать награды, кому не очень – изучил «Советский спорт».

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

Что: чемпионат Европы

Где: Коломна (Россия)

Результат сборной России: 5 золота, 6 серебра, 3 бронзы

Первый в истории чемпионат Европы на отдельных дистанциях запомнится нашим болельщикам надолго! Причем – в хорошем смысле. Во-первых, он прошел в России, в самом «конькобежном» городе страны – Коломне. Во-вторых – принес российской сборной сразу 14 наград! Даже на одну больше, чем у голландцев!

Отличились все. И фавориты – Денис Юсков стал лучшим на «полуторке», Павел Кулижников и Екатерины Шихова – на «тысяче». Наши тройки победили в обоих командных спринтах. Юсков в коллекцию личных наград добавил серебро на 1000 м, вторыми стали Александр Румянцев (5000 м), Ангелина Голикова (500 м), опять же Шихова (1500 м) и российские сборные в классических пасьютах. Наконец, Кулижников взял бронзу на «пятисотке» (хотя тут мы ждали золота), Руслан Захаров – в масс-старте, Наталья Воронина – на дистанции 3000 м. Достойно!

Но будем, все же, сдержаны в нашем оптимизме. Особенно – с прицелом на Пхенчхан.

Сильнейшая сборная мира – Голландия – приехала в Коломну без многих лидеров. И все равно осталась первой в командном зачете, завоевав 6 золотых наград! Это без Свена Крамера, без Ирен Вюйст, Йоррита Бергсмы и Кьелда Нейса (последний, к слову, под самый Новый год на чемпионате страны в Херенвене побил равнинный рекорд Кулижникова на «тысяче», который Павел установил там же, в ноябре, в рамках этапа Кубка мира). Прибудь все эти звезды на коломенский каток (держим в уме еще и немку Клаудию Пехштайн с чешкой Мартиной Сабликовой, тоже пропустивших турнир), многих наград мы бы не досчитались. Командные спринты – не олимпийский вид. А два явных лидера российской сборной – Юсков и Кулижников – могут вовсе не поехать в Пхенчхан из-за прежних дисквалификаций за допинг. Так что как бы мы не радовались успехам в Коломне, 14 наград на Олимпийских играх ждать не стоит.

Но все равно было приятно!

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Страна З С Б Всего 1. Голландия 6 3 4 13 2. Россия 5 6 3 14 3. Италия 2 2 0 4 4. Австрия 1 1 1 3 5. Финляндия 0 2 0 2

БОБСЛЕЙ/СКЕЛЕТОН

Что: 6-й этап Кубка мира

Где: Альтенберг (Германия)

Результат сборной России: 1 серебро

Похоже, бороться с Сунбин Юном в год домашней для него Олимпиады становится сложнее с каждым днем! Кореец прочно задвинул на вторые роли даже такого зубра, как Мартинс Дукурс, завоевав 4 золота на 6 стартах этого сезоне (еще дважды остался с серебром). В Альтенберге лидер общего зачета вновь оказался лучшим, притом что Дукурс-младший – провалился (пятое место для латыша – провал). Зато сильнейшим из остальных стал Александр Третьяков. И для экс-обладателя Большого хрустального глобуса это первый подиум после первого старта сезона (в Лейк-Плэсиде он остался с бронзой). После кошмара на предыдущем этапе в Иглсе (34-я строчка протокола) – серьезный прогресс!

Жаль, в Пхенчхан Третьяков не поедет. Как и Елена Никитина, оставшаяся в Альтенберге пятой (шла 3-й после первой попытки, но допустила несколько ошибок во второй). Зато должен поехать Никита Трегубов, и он в Германии едва не дотянулся до награды (обидное 4-е место).

Об успехах в бобслее говорить не приходится. Экипаж Александра Касьянова вновь был лучшим среди всех российских, но в борьбе за медали не вступил. Итог – 8-е место – в двойках, 6-е – в четверках.

ФРИСТАЙЛ

Что: 2-й этап Кубка мира (акробатика)

Где: Москва (Россия)

Результат сборной России: 1 серебро, 2 бронзы

Столичный этап Кубка мира по акробатике дебютировал в календаре еще в 2008 году и неизменно проводится с 2015-го. Правда, своего четкого места в сезоне он так и не нашел, каждый раз стартуя в разные даты (то в январе, то в феврале, то в марте). Неизменно одно – на протяжении последних лет россияне стабильно попадают здесь в призы, хотя победа была всего однажды (Алина Гриднева стала лучшей в 2016-м). На этот раз мы опять остались без золота, зато Илья Буров (завсегдатай подиумов российского этапа) завоевал серебро, еще две бронзы – на счету Станислава Никитина и Александры Орловой.

САННЫЙ СПОРТ

Что: 6-й этап Кубка мира

Где: Кенигзее (Германия)

Результат сборной России: без медалей

Ни Роман Репилов, ни Семен Павличенко, уже успевшие отметиться победами в этом сезоне, не впечатлили на первом старте в 2018 году. Да, здесь провалился и лучший саночник планеты последних лет, к тому же – кумир местной публики, но 11-е место Феликса Лоха для нас особого значения не имеет. Вот что случилось с Павличенко, который оказался в тройке лучших после первой попытки, а в итоге откатился на 16-ю строчку – большой вопрос. Репилов выступил чуть лучше, но и он не дотянулся до награды (5-е место). На этой же позиции прошлогодний победитель Кубка мира идет сейчас в общем зачете. Семен пока что третий – после Лоха и Вольфганга Киндла (австриец стал лучшим в Кенигзее). Хочется верить, что незадолго до Олимпиады безмедальный старт в Германии – всего один, случайный сбой.