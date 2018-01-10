Канадский конькобежец стал вторым на дистанции 500 м. Вот только пробежал дистанцию на 0,02 секунды медленнее норматива. Сразу же после неудачного выступления в своем Twitter спортсмен в сердцах призвал Федерацию конькобежного спорта Канады (SSC) убрать время российских конькобежцев из критериев отбора его национальной федерации на Олимпийские игры 2018 года.

«Несмотря на итоги расследований WADA и МОК, полное отстранение российских паралимпийцев, выводы доклада Макларена о государственной поддержке допинг-программы в России, SSC все еще использует время российских конькобежцев для отбора в сборную Канады. Это то, за что боролось WADA?», - написал конькобежец в Twitter.

Обращаясь к главе комиссии спортсменов WADA Бекки Скотт Уильям Даттон добавил: «Я призываю SSC сделать правильные шаги и удалить время запятнавших себя российских конькобежцев из квалификационных критериев канадской сборной, особенно это касается тех спортсменов, которые были пожизненно отстранены от Олимпийских игр».

С одной стороны, требование вполне законное, но почему канадец об этом вспомнил, только провалив свое выступление на квалификации? Это-то и наводит на мысль о попытке Даттона уцепиться хоть за что-то. Может быть стоило просто лучше готовиться.

Напомним, что в ноябре Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил конькобежцев Александра Румянцева и Ольгу Фаткулину от участия в Олимпийских играх. В общей сложности наша сборная потеряла 12 медалей домашних игр.

На соревнования в Пхенчхан от России смогут попасть только «чистые» спортсмены под нейтральным флагом.