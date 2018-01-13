Рекордсмен планеты на дистанции 1500 м на недавнем чемпионате Европы в Коломне завоевал два золота и серебро.

В интервью «Советскому спорт» Денис Юсков рассказал, доволен ли прошедшим турниром, как встретил Новый год и каковы его шансы все-таки выступить на Олимпиаде в Корее.

«В АМЕРИКЕ КОРМЯТ БИЧ-ПАКЕТАМИ»

- Как Новый год-то встретили? Удалось отпраздновать с семьей? – начинаем беседу с Юсковым.

- Конечно! Чемпионаты Европы обычно проводятся ближе к середине января. Это в этот раз он почему-то стартовал так рано, уже 5-го числа. Зато – в Коломне, так что заранее лететь не пришлось. Я обычно всегда Новый год встречаю с семьей. Только перед Олимпиадой в Сочи не получилось – мы тогда были на сборах на Кипре. А так всегда дома. Раньше никуда не ходили – у нас ведь маленький ребенок. Но сейчас он подрос. 31-го у меня еще была тренировка, но вечером нас пригласили друзья. Мы сходили в гости, потом в 23.30 отправились на ближайший каток, так что Новый год встречали на хоккейных коньках. А в час ночи я уже спал.

- Днем опять была тренировка?

- Нет 1-го как раз выдался единственный выходной. До этого я вернулся с чемпионата России, потом несколько дней работал в Москве, а 2 января рано утром опять поехал обратно в Коломну.

- Этот чемпионат Европы стал первым в истории на отдельных дистанциях – раньше были только турниры по многоборью. Как вам нововведение?

- Однозначно можно будет ответить только через два года. Но в целом идея проводить по четным годам ЧЕ на отдельных дистанциях, по нечетным – в классическом и спринтерском многоборье, мне нравится. Все-таки, для спортсменов главный старт – Олимпийские игры. А там многоборья нет. Хорошо, что в олимпийский сезон форматы совпадают.

- Почему?

- Скажем, в мою подготовку к Олимпиаде многоборье вообще никак не укладывается. Бежать четыре дистанции за три дня, включая «пятерку» и «десятку», при том, что я специализируюсь на «тысяче» и «полуторке», очень тяжело. Это изматывает и может сломать всю программу тренировок. Хотя в Коломне я выступил бы в любом случае – все-таки, родные болельщики, их всегда хочется порадовать.

- А если бы чемпионат прошел где-нибудь в Колальбо, не поехали бы?

- Либо так. Либо пробежал бы три дистанции… Сложно сказать.

- Вы отметили, что организация турнира в Коломне – лучшая в мире. Почему?

- Рассуждал чисто с точки зрения спортсмена. Здесь у нас все условия. Например, в Германии и Норвегии на катках негде разминаться. В Америке ужасно кормят – приходишь в буфет, а там макароны сушеные, какие-то бич-пакеты… В Коломне все устроено идеально. Я когда в тот же буфет для спортсменов пришел, то обалдел – столько вкусной, съедобной еды! И для зрителей все здорово устроено. Антураж, атмосфера праздника… Это важно. Видно, что город любит коньки. Трибуны каждый день была забиты битком. И это сильно помогало на дистанции.

«ДУМАЛ, МЕНЯ СНИМУТ С ДИСТАНЦИИ»

- Вы завоевали два золота и серебро – не дотянулись до победы на «тысяче». Осадок остался?

- «Тысяча» для меня – лотерея. Здесь я завишу от соперников. У меня есть проблемы на разгоне, которые решить не удается. Мы работаем над этим. Анализируем, изучаем, как можно прибавить. Пробуем что-то новое на тренировках. Работа идет. Но результата пока нет. Я могу показать хорошее время, но если лучшие на этой дистанции бегут в свою силу – шансов на золото немного. В Коломне Павел (Кулижников, - Прим. ред.) мне их не оставил.

- Хотя вы проиграли ему всего 0,08 секунды…

- Да, немного. В любом случае, это неважно. Не скажу, что меня сильно огорчило серебро на 1000 м. Единственное, что мешает поставить себе за турнир «пятерку» - время на коронной полуторке. В конце декабря на чемпионате России я показала 1.44,70. С учетом тех усилий, которые тогда приложил, был уверен – Европу пробегу куда быстрее. Но вышло только 1.44,53. Да, хватило для «золота», но я все равно недоволен. Должен был выступить лучше. Почему не получилось – еще анализируем.

- Там еще голландцы подали протест на то, что вы помешали Томасу Кролу по ходу забега… Могли ведь аннулировать время!

- Все как-то сразу пошло не так. Крол очень сильно разогнался – обычно он начинает не так быстро. На выходе из второго поворота я понял – надо добавлять. Так тут и он добавил! По правилам, преимущество дорожки было у соперника. Но я решил: «Нет, парень, я тебя не пропущу!». Просто знаю, что на прямой у меня преимущество, и не хотел его терять. В общем, пошел на принцип. В конце обернулся, вижу – Томаса «закачало». И сразу подумал: «Все, теперь меня точно снимут». Обычно в таких ситуациях так часто делают. Но решил работать до конца. Здесь же мои болельщики, родной каток, домашний чемпионат! А там – будь, что будет. После финиша об этом вообще не думал. Даже когда голландцы подали протест. Но в итоге его отклонили, так что теперь это уже не важно.

- Как оцените дебют в командном спринте, в котором вы тоже победили?

- Мне очень понравилось! Новая дисциплина, никто из нас в ней раньше не участвовал. Какие-то нюансы, тонкости правил мы с Пашей и с Русланом Мурашовым узнали уже буквально в день старта. Так что пришлось во все вникать на ходу! – смеется Денис. – В принципе, все сложилось так, как мы и ожидали. Вскрылись и мои сильные, и слабые стороны. Слабая – разгон. Мне тяжело было «сесть» за партнерами на старте, хотя ребята, вроде, меня и ждали. Зато умение держать скорость на третьем круге серьезно пригодилось – уступая голландцам 0,2 секунды, мы сумели вырваться на первое место.

- Показалось, что командный спринт – интереснее обычного пасьюта. Динамичнее.

- Обычная гонка преследования идет 8 кругов – не сказать, что это очень долго. В спринте – 3 круга. Но тут, конечно, скорости выше. Мне очень понравилось! Его пока нет ни в программе чемпионата мира, ни, тем более, на Олимпийских играх. Но если вдруг введут – будет интересно.

«УТРОМ ЦЕНЮ КАЖДУЮ МИНУТУ В ПОСТЕЛИ»

- Что едят рекордсмены мира перед выходом на старт?

- Зависит от времени старта. Но если в первой половине дня – овсянку, - смеется Денис. – Это мое стандартное меню. И дома ее ем, и на сборах, и на выездах. Приезжаю в другую страну – сразу покупаю овсяную кашу. После этого даже на завтраки в отелях не хожу. Помогает экономить время, а я ведь ценю каждую минуту, которую можно утром провести в постели. Проснулся, залил овсянку кипятком, пока настаивается – пообщался с женой, полистал новости в телефоне, потом поел, оделся – и на лед.

- Главный вопрос, который всех волнует – поедете ли вы на Олимпиаду. Эта мысль зудит в голове?

- Я об этом не думаю. Просто готовлюсь к выступлению в Пхенчхане. Это главная цель.

- Новостей по этому поводу нет?

- Знаю не больше вашего – что МОК объявит решение не позднее 28 января. И тогда станет понятно, кто сможет поехать в Корею, кто нет. Жду новостей вместе со всеми.

- Сработать на упреждение как-то можно? Подстраховаться? Повлиять на решение МОК? Или пока оно не озвучено, любые телодвижения бессмысленны?

- Я точно не знаю, но скорее – последнее. Пока нет официального релиза, то непонятно, что можно сделать в принципе. Пока же остается запастись терпением.

- Но ведь узнать за неделю до Олимпийских игр, что вас туда не пустят – это трагедия?

- Зачем об этом думать? Как эти мысли мне помогут? – удивляется Денис. – Все верно – никак. Только отвлекать будут. У меня по плану – старты на этапах Кубка мира. Я работаю, тренируюсь в обычном режиме. В моем графике – поездка в Пхенчхан. И повлиять на что-то я сейчас не в состоянии. Так что пока и нечего переживать на этот счет.