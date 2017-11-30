Министерство спорта Челябинской области продолжит финансирование тренировок конькобежки Ольги Фаткулиной, несмотря на решение МОК лишить ее серебряной медали Олимпийских игр в Сочи и запрет участвовать в Играх. Об этом сообщил министр спорта Челябинской области Леонид Одер.

«От лица министерства спорта, всей южноуральской спортивной общественности и от себя лично выражаю крайнее несогласие с решением Международного Олимпийского комитета по поводу пожизненного отстранения Ольги Фаткулиной от участия в Олимпийских играх и лишения ее статуса серебряного призера Олимпиады в Сочи, — приводит слова Леонида Одера пресс-служба министерства. — За всю свою спортивную карьеру Ольга Фаткулина ни разу не была уличена в применении допинга, до и после Олимпиады в Сочи в ее пробах также не было обнаружено никаких запрещенных препаратов. Она побеждала на соревнованиях и ставила мировые рекорды, будучи абсолютно чистой. Это одностороннее решение не имеет под собой реальных причин и доказательств вины спортсменки».

По данным Одера, Ольга Фаткулина и другие спортсмены, в отношении которых были приняты санкции МОК, готовятся к искам в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

«В любом случае для нас Ольга Фаткулина была, есть и будет обладательницей олимпийской медали. И мы будем продолжать финансировать ее подготовку и выступление на всероссийских соревнованиях и турнирах под эгидой ISU (Международного союза конькобежцев). К сожалению, вместо того, чтобы продолжать спортивную подготовку, нашим спортсменам приходится доказывать свою невиновность в судах и заниматься прочими вещами, которые не имеют никакого отношения к честному спорту», - приводит слова министра Znak.com.